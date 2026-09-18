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Claude отримає доступ до банківських карток і транзакцій

Технології&Авто
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Claude
Claude
Anthropic тестує для Claude нову функцію Money, яка дозволить підключити банківський рахунок і запитувати ШІ про власні витрати, фінансові плани та інші питання, пов’язані з грошима. Поки що функція ще офіційно не запущена.
Про це повідомляє Bleeping Computer.
Новий розділ помітили в застосунку Claude для iOS. Він з’являється в меню поруч із Chats, Code, Artifacts та іншими сервісами Claude. На стартовому екрані Anthropic пропонує користувачеві підключити банківський рахунок і «зрозуміти свої гроші разом із Claude».
Claude отримає доступ до банківських карток і транзакцій
Утім, подробиць поки мало. Не відомо, через який сервіс Anthropic планує підключати рахунки, які банки підтримуватиме Claude Money та в яких країнах функція стане доступною. У більшості користувачів її наразі немає.
Раніше OpenAI запустила схожу функцію для користувачів ChatGPT Pro у США. Вони можуть підключати банківські рахунки через Plaid і просити ChatGPT аналізувати витрати, планувати бюджет та стежити за інвестиціями.
За матеріалами:
dev.ua
ШІAnthropicБанківські рахунки
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