Засновник TikTok став найбагатшою людиною Азії на фоні буму штучного інтелекту
Засновник компанії ByteDance (розробника соцмережі TikTok) Чжан Імін вперше очолив рейтинг найбагатших людей Азії. Його статки перетнули позначку у $105 млрд завдяки успішному розвитку технологій штучного інтелекту, що дозволило йому обійти магнатів із традиційних секторів економіки.
Про зміну лідера в регіоні повідомляє агентство Bloomberg із посиланням на власний індекс мільярдерів (Bloomberg Billionaires Index).
Статки Чжан Іміна за місяць зросли на $12 млрд
Згідно з даними аналітиків, лише за цей місяць капітал 43-річного підприємця зріс на понад $12 млрд. Це відбулося після оновлення оцінки вартості ByteDance великими інвестиційними компаніями, серед яких BlackRock, Fidelity та T. Rowe Price.
Стрибок дозволив Іміну випередити індійського промислового магната Гаутама Адані. Загалом із 2019 року, коли Bloomberg почав відстежувати статки розробника, вони зросли у вісім разів — із $13 млрд до $105 млрд.
ByteDance активно розвиває технології ШІ
Основною рушійною силою такого фінансового успіху експерти називають не лише глобальну популярність TikTok, а й активну експансію компанії у сферу штучного інтелекту. Наразі ByteDance оперує популярним ШІ-чатботом Doubao та генератором відео Seedance.
«Він правильно розіграв свої карти. Він не відхилявся від курсу і продовжував подвоювати інвестиції в ШІ», — пояснив головний аналітик дослідницької компанії Omdia Ліан Цзе Су.
Експерт зазначив, що Чжан зробив вдалу ставку на розвиток власних технологій навіть у той час, коли Конгрес США активно тиснув на керівництво соцмережі у 2023 році.
Аналітик також додав, що величезні масиви соціальних даних, які має ByteDance, є її головною перевагою для тренування майбутніх ШІ-моделей.
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