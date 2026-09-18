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Авто з Китаю втрачають популярність в Україні

Технології&Авто
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Авто з Китаю втрачають популярність в Україні
Авто з Китаю втрачають популярність в Україні
Український ринок легкових автомобілів китайського походження продемонстрував суттєве падіння.
За даними «Укравтопрому», у серпні українці придбали 1075 автомобілів, ввезених із Китаю, що на 56% менше порівняно з аналогічним місяцем 2025 року.
Основну частину цього обсягу становили нові машини — 790 одиниць. Водночас саме цей сегмент продемонстрував найбільше падіння: попит скоротився одразу на 61% у річному вимірі. Ще 285 придбаних автомобілів були вживаними — тут зафіксовано падіння на 28%.
Характерною особливістю китайського імпорту залишається велика частка електричних моделей. У серпні на електромобілі припало 57% усіх легковиків із КНР, придбаних українцями.
Лідером серед нових автомобілів став BYD Sea Lion 06 із результатом 132 машини. Другу позицію посів ZEEKR 001 — 46 авто, а третю ZEEKR 7X — 44 одиниці. До п’ятірки також потрапили MG 4 із результатом 36 машин та MG HS — 35.
На вторинному ринку перше місце посів BYD Song L — 29 автомобілів. Лише на одну машину від нього відстав ZEEKR 7X із результатом 28 одиниць. Далі розташувалися BYD Sea Lion 05 — 18 авто, BYD Sea Lion 06 — 16 та ZEEKR 001 — 14.
Таким чином, BYD та ZEEKR фактично домінують серед китайських моделей, які українці купують як новими, так і вживаними. Водночас загальна серпнева статистика свідчить про різке охолодження попиту: порівняно з минулим роком кількість придбаних автомобілів із Китаю скоротилася більш ніж удвічі
За матеріалами:
mmr.ua
Авто
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