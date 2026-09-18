Авто з Китаю втрачають популярність в Україні 18.09.2026, 01:35 — Технології&Авто Авто з Китаю втрачають популярність в Україні

Український ринок легкових автомобілів китайського походження продемонстрував суттєве падіння.

За даними «Укравтопрому», у серпні українці придбали 1075 автомобілів, ввезених із Китаю, що на 56% менше порівняно з аналогічним місяцем 2025 року.

Основну частину цього обсягу становили нові машини — 790 одиниць. Водночас саме цей сегмент продемонстрував найбільше падіння: попит скоротився одразу на 61% у річному вимірі. Ще 285 придбаних автомобілів були вживаними — тут зафіксовано падіння на 28%.

Характерною особливістю китайського імпорту залишається велика частка електричних моделей. У серпні на електромобілі припало 57% усіх легковиків із КНР, придбаних українцями.

Лідером серед нових автомобілів став BYD Sea Lion 06 із результатом 132 машини. Другу позицію посів ZEEKR 001 — 46 авто, а третю ZEEKR 7X — 44 одиниці. До п’ятірки також потрапили MG 4 із результатом 36 машин та MG HS — 35.

На вторинному ринку перше місце посів BYD Song L — 29 автомобілів. Лише на одну машину від нього відстав ZEEKR 7X із результатом 28 одиниць. Далі розташувалися BYD Sea Lion 05 — 18 авто, BYD Sea Lion 06 — 16 та ZEEKR 001 — 14.