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Apple випустила бета-версію iOS 27.2

Технології&Авто
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Apple випустила першу бета-версію iOS 27.2
Apple випустила першу бета-версію iOS 27.2
Apple випустила першу бета-версію iOS 27.2, пропустивши очікувану iOS 27.1 Beta. Ймовірно, таким чином компанія хоче приховати код, пов’язаний з iPhone Duo, адже відомо, що новий смартфон має вийти у жовтні одразу з iOS 27.1.
Про це пише MacRumors.

Apple оновила застосунок «Здоров'я»

Одним із головних нововведень став оновлений застосунок «Здоров'я». Він отримав три основні розділи — «Огляд», «Довголіття» та «Перегляд». У першому відображаються актуальні показники здоров’я, зокрема дані про сон, частоту серцевих скорочень і фізичну активність.
Apple оновила застосунок «Здоров'я»
Apple оновила застосунок «Здоров'я»
У розділі «Довголіття» можна переглядати показники здоров’я в динаміці та отримати оцінку «Вік здоров’я». Вона розраховується на основі рівня активності, VO2 max, тривалості сну та інших показників. Також iPhone може за допомогою камери оцінювати гнучкість, силу, рівновагу та VO2 max. Наразі оновлений застосунок доступний лише англійською (США).

Нові можливості Apple Intelligence та Siri

iOS 27.2 розширює можливості Apple Intelligence. ШІ-версія Siri тепер підтримує французьку, японську, корейську, португальську та іспанську мови. Крім того, функція Call Context отримала нагадування про річниці. Якщо для контакту вказана відповідна дата, застосунок «Телефон» покаже нагадування під час дзвінка цій людині.
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Профілі з’явилися в Apple TV

Оновлення також додає профілі до застосунку Apple TV на iPhone та iPad. Користувачі можуть створювати окремі профілі, зокрема дитячі, для яких можна встановлювати вікові обмеження на фільми та серіали. Також з’явилася можливість увімкнути переклад жестовою мовою, якщо він доступний.
В iOS 27.2 з’явилася підтримка нового API для FaceTime, який дозволяє стороннім застосункам додавати перекладача жестової мови до відеодзвінків.

Нові теми для CarPlay Ultra

Для CarPlay Ultra Apple додала теми з налаштуваннями шпалер, стилю приладової панелі та кольорів. У сумісних автомобілях колір навколишнього підсвічування салону також може відповідати вибраній темі.

Які ще зміни з’явилися в iOS 27.2

Серед інших змін — оновлене відображення часу в будильниках, чорні кнопки відтворення та перемішування в Apple Music, а також перейменування розділу Up Next у «Нові епізоди» в застосунку «Подкасти».
Apple також змінила налаштування доступу Siri до застосунків. Розділ «Доступ до застосунків» тепер називається «Виключені застосунки», а користувачі можуть одночасно виключати кілька застосунків із Siri, пошуку та рекомендацій.
Окремі зміни стосуються App Tracking Transparency. В iOS 27.2 з’явився альтернативний розширений запит для користувачів у ЄС, а також можливість повторного показу запиту раз на рік. Новий варіант запиту необхідний для користувачів у Франції, Німеччині, Італії, Польщі та Румунії.
За матеріалами:
mezha.media
AppleТехнологіїiPhone
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