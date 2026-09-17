ПАРТНЕРСЬКА Онлайн-школа ThinkGlobal першою в Україні взяла штучний інтелект у штат Сьогодні 14:25 — Технології&Авто Онлайн-школа ThinkGlobal першою в Україні взяла штучний інтелект у штат

Штучний інтелект уже працює майже в кожній українській школі, однак майже ніде не прописано, хто ним керує і хто відповідає за результат. Одна з українських дистанційних шкіл спробувала закрити цю прогалину першою — не чат-ботом на сайті, а вісьмома ШІ-співробітниками, у кожного з яких є ім’я, посада й зона відповідальності. Для родини це зрештою питання грошей: швидкість відповіді, контроль кожного уроку та зрозумілий рахунок видно вже в перший місяць навчання.

Штучний інтелект у школах випереджає правила для нього

Користування ШІ в українській школі зростає швидше, ніж з’являються правила його застосування. За результатами національного дослідження Малої академії наук України, оприлюдненого в липні 2026 року, у якому опитали 18 711 учнів і 8 474 педагогів з усіх регіонів, понад 90% школярів обізнані з генеративними ШІ-сервісами, а більш ніж 81% уже ними користувалися. Водночас лише близько 10% педагогів працюють у закладах, де правила користування штучним інтелектом зафіксовані письмово, а майже 58% учнів не чули про існування таких правил у своїй школі.

Для родини це означає просту річ: питання вже не в тому, чи є в школі ШІ, а в тому, що саме він робить і хто за це відповідає.

Школа, де ШІ-агенти мають імена, посади та зони відповідальності

Найдалі в цьому просунулася онлайн-школа ThinkGlobal , яка першою в Україні запровадила модель, де штучний інтелект працює не інструментом, а повноцінним співробітником: кожен агент має ім’я, посаду й окрему ділянку, за яку відповідає. Це ліцензована дистанційна школа для 1−11 класів: діти підключаються з різних міст України та з-за кордону, а за весь час її роботи тут навчалося понад 7000 учнів.

Різниця з чат-ботом принципова: той реагує на запит і замовкає, а агент веде напрям і відповідає за його стан. Межа окреслена жорстко: уроки веде вчитель, а рішення щодо конкретної дитини ухвалюють люди.

Хто входить до ШІ-команди онлайн-школи

Наразі в команді вісім агентів, і кожен відповідає за свій напрям:

Іван — консультант : закриває перші запитання про вступ, документи, формати та розклад.

: закриває перші запитання про вступ, документи, формати та розклад. Дарія — ШІ-куратор : супроводжує учня від першого звернення до випускного, стежить за успішністю.

: супроводжує учня від першого звернення до випускного, стежить за успішністю. Віктор — контролер якості : переглядає відео уроків і працює з педагогом до усунення відхилень.

: переглядає відео уроків і працює з педагогом до усунення відхилень. Олександр — маркетолог : цілодобово веде рекламні кампанії та аналітику.

: цілодобово веде рекламні кампанії та аналітику. Остап — сайт : тримає сторінки, форму вступу й розклад, чергує вночі.

: тримає сторінки, форму вступу й розклад, чергує вночі. Антон — адміністратор даних : відкриває іншим агентам доступ до інформації та звернень.

: відкриває іншим агентам доступ до інформації та звернень. Ліза — робота з персоналом : обстоює інтереси вчителів і кандидатів на вакансії.

: обстоює інтереси вчителів і кандидатів на вакансії. Тесля — платформа агентів: розробляє середовище, у якому живе вся команда.

Перелік не закритий: нові ролі в школі додають щомісяця. ШІ-вчитель з відео та голосом поки лишається майбутньою опцією, і школа не видає цей анонс за чинний сервіс. Ще одна фіксована умова — будь-якої миті можна попросити живу людину, і агент її покличе.

Перевірка якості: під контроль потрапляє кожен урок

Найвідчутніша для батьків роль — контроль якості уроків. У звичайній школі адміністрація фізично встигає побувати лише на частині занять, тож про роботу педагога судять за кількома випадковими відвідуваннями. В онлайн-форматі кожне заняття записується, тому перевірити можна всі без винятку.

Саме це зона Віктора. Він переглядає записи занять, фіксує відступи від стандарту й повертається до вчителя, доки їх не буде усунуто, а також запобігає проявам булінгу та перевіряє телефонні консультації. У картках усіх тарифів школи є окремий рядок «AI контроль стандарту» — це не рекламна обіцянка, а зафіксована умова послуги.

Команда AI» — ознайомитися з ними можна Описи ролей, межі повноважень агентів і відповіді на типові запитання зібрані на сайті школи в розділі «» — ознайомитися з ними можна за посиланням , і там само вказано, які напрями планують передати агентам наступними.

Що технології дають батькам: застосунок, баланс і швидкість

Технології мають сенс тоді, коли їх видно в щоденних дрібницях — у швидкості відповіді, прозорості грошей і доступі до інформації про дитину. З липня 2026 року працює власний застосунок школи ThinkGlobal Parent App — безоплатний, для iPhone та Android. У ньому батьки бачать оцінки, відвідування й результати тестувань у реальному часі, звіти про успішність і стан балансу, поповнюють рахунок і переходять на платформу.

Фінансова механіка теж побудована навколо прозорості. Баланс поповнюють будь-якою сумою від 1 гривні, а кошти списують за проведені уроки, не за плин календарного часу. Невикористані кошти з балансу можна повернути будь-коли, і зазвичай це займає до трьох робочих днів. Є й кредитний період, щоб дитина не випадала з розкладу через затримку платежу.

Формати дистанційного навчання та ціни на 2026−27 навчальний рік

Онлайн-школа — це не один тариф, а кілька режимів навантаження: від повноцінного навчального дня до самостійної підготовки з однією контрольною на рік. Порівнювати варто не лише ціну місяця, а й кількість живих уроків, які за неї отримує дитина.

Формат навчання Живі уроки Вартість на 2026-27 Повний день онлайн (1–11 клас) 16–25 на тиждень, до п'яти на день 6 800–7 960 грн/міс Друга зміна онлайн (1–11 клас) 10 на тиждень, два щодня по обіді 4 500 грн/міс Вільне відвідування онлайн (1–10 клас) 4–8 на тиждень за бажанням 2 200 грн/міс Школа без вчителя онлайн (1–11 клас) без живих уроків, платформа й контрольні 980 грн/міс Документ про освіту (екстернат) онлайн (1–11 клас) одна підсумкова контрольна на рік 4 900 грн/рік

Школа публікує й вартість одного живого уроку: у шкільних форматах це від 69 до 138 грн залежно від тарифу та класу. Окремо варто пояснити останній рядок таблиці: документ про освіту — це офіційне зарахування до ліцензованої школи, яке дає право на табель і свідоцтво державного зразка. Якщо родина переводить дитину повністю, послугу додають до обраного тарифу. Якщо ж дитина лишається у своїй офлайн-школі й документи отримує там, послугу не оформлюють — тоді онлайн-навчання працює як підсилення основної програми.

Повний день онлайн: як влаштований навчальний день

У форматі повного дня дитина навчається за розкладом у проміжку з 9:00 до 15:00 (залежно від класу) і має до п’яти живих уроків щодня. У 1−4 класах це 16 уроків на тиждень, у 5 класі — 17, у 6 — 20, у 7−11 класах — 25. Математика, англійська та українська йдуть щодня вже в початковій школі, а в старших класах додається фізика.

Групи невеликі: до 12 учнів — по 5 клас включно, до 20 — починаючи з 6 класу. За такої кількості вчитель встигає запитати кожну дитину особисто, а не лише тих, хто сам тягне руку. Розклад занять для кожного класу й перелік предметів школа публікує відкрито: у розділі «Повний день» на сайті можна детальніше переглянути, як виглядає навчальний тиждень, ще до зарахування дитини.

Що батьки найчастіше запитують про штучний інтелект у школі

Чи веде штучний інтелект уроки замість педагога? Ні. Уроки веде вчитель наживо, а агенти закривають супровід, контроль якості й технічні процеси. ШІ-вчитель заявлений як майбутня опція, якої сьогодні немає.

Хто ухвалює рішення щодо дитини? Люди. Агент готує дані та сигналізує про проблему, а рішення ухвалює вчитель, куратор або керівництво школи.

Чи захищені дані дитини, якщо з ними працює алгоритм? Агенти працюють усередині систем школи й не передають дані третім сторонам. Батьки бачать інформацію про свою дитину в застосунку.

Скільки коштує онлайн-навчання і чи можна спробувати без оплати? Від 980 грн на місяць за самостійне навчання на платформі до 7 960 грн за повний день у старших класах. Перший тиждень — безоплатний, а невикористані кошти з балансу повертають на вимогу.

Технологія варта уваги лише тоді, коли видно, хто за неї відповідає

Технологічність школи вже не вимірюється самою наявністю штучного інтелекту — він є майже скрізь. Вимірюється вона тим, чи можна перевірити, як саме він працює: хто відповідає за результат, які заняття контролюють і за якими критеріями.