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Meta може представити розумні окуляри без камери

Технології&Авто
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Смарт-окуляри з камерою
Смарт-окуляри з камерою
Meta може представити нові розумні окуляри, у яких взагалі не буде камери. Компанія нібито вирішила зробити ставку на приватність після критики нинішніх моделей через можливість непомітного відеозапису.
Нові окуляри мають кодову назву Luna і можуть дебютувати вже наступного тижня на конференції Meta Connect, передає The Verge.

Замість камери шість мікрофонів

За даними видання, Luna матимуть шість мікрофонів, за допомогою яких користувачі зможуть спілкуватися з Meta AI та новим ШІ-агентом Muse. Для відтворення звуку окуляри також отримають вбудовані динаміки.
Відмова від камери дозволила зробити дужки окулярів тоншими. Завдяки цьому вони мають бути більше схожими на звичайні окуляри.
Очікується, що Meta випустить Luna у жовтні у двох варіантах дизайну — Clubmaster і Burbank.

Питання щодо приватності через камеру

Нові окуляри можуть стати відповіддю Meta на критику її нинішніх розумних окулярів. Попри популярність моделей компанії, їхня камера стала причиною дискусій щодо приватності.
Відомі випадки, коли люди використовували окуляри для прихованого запису інших людей, зокрема заради контенту для соцмереж. Через це пристрої забороняли, зокрема, у судах Нью-Йорка та мережі британських пабів Wetherspoons.
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Meta встановила у своїх окулярах світлодіод, який має показувати, коли ведеться запис. Компанія також заявляє, що камера перестає працювати, якщо користувач намагається втрутитися в роботу індикатора. Водночас деякі користувачі розробляли способи обходу цього обмеження.

Meta також готує AR-окуляри

На Meta Connect, за даними The Information, компанія може показати ще один пристрій із кодовою назвою Phoenix. Це вже окуляри доповненої реальності, які зможуть виводити перед користувачем віртуальний робочий простір або екран для перегляду фільмів.
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Їхній вихід очікується у 2027 році. Розробка продовжує концепцію AR-окулярів Orion, яку Meta демонструвала у 2024 році.
Водночас відсутність камери в Luna не обов’язково повністю зніме питання щодо приватності. Шість мікрофонів також можуть викликати занепокоєння, особливо з огляду на те, що нові окуляри зовні мають бути максимально схожими на звичайні.
За матеріалами:
Finance.ua
ТехнологіїMeta
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