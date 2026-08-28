Розумні окуляри опинилися під загрозою заборони — чому так Сьогодні 04:15 — Фінтех і Картки

Індустрія розумних окулярів переживає стрімке зростання, але водночас стикається з дедалі сильнішою критикою.

Вбудовані в оправу камери дозволяють непомітно записувати людей навколо, після чого відео можуть потрапляти в соцмережі. Правозахисники та користувачі вимагають або повністю заборонити такі пристрої, або запровадити жорсткіші правила їх використання.

Причини обурення

Численні випадки, коли люди навмисно знімали жінок у незручних або компрометуючих ситуаціях у громадських місцях, а потім публікували записи без дозволу.

Через це розумні окуляри вже отримали вкрай негативну репутацію серед критиків. Їх порівнюють із прихованою камерою, яка зовні практично нічим не відрізняється від звичайної оправи.

Компанія Meta, яка, за оцінкою Omdia, контролює близько 85% ринку розумних окулярів, намагається реагувати на критику. Облікові записи користувачів, яких викрили у зйомці людей без їхньої згоди, блокують. Крім того, окуляри можуть автоматично припиняти запис, якщо власник намагається закрити світловий індикатор камери.

Правозахисники вимагають обмежень

Однак цих заходів виявилося недостатньо. Коаліція, до якої увійшли понад 70 правозахисних організацій, направила компанії відкрите звернення з вимогою відмовитися від розробки функції розпізнавання облич. Йдеться про технологію, яка потенційно могла б дозволити окулярам визначати особу випадкової людини просто в реальному часі.

Паралельно активісти виступають за повну заборону продажу та реклами окулярів із камерами. Вони збирають підписи під петиціями, звертаються до продавців, оптичних салонів і представників влади із закликами обмежити поширення таких пристроїв.

Окремі громадські місця вже самостійно запроваджують обмеження. Розумні окуляри забороняють або намагаються обмежити в барах, театрах та навіть судових залах. Проблема полягає в тому, що сучасні моделі дуже схожі на звичайні окуляри, тому контролювати дотримання таких правил надзвичайно складно.

Попит на розумні окуляри продовжує зростати

Попри хвилю критики, інтерес до технології не зникає. За прогнозом Counterpoint Research, у період із 2026 до 2032 року споживачі витратять на розумні носимі пристрої понад 1 трлн доларів, причому приблизно 44 млрд доларів припадатиме безпосередньо на розумні окуляри.

У Meta вважають, що головна перевага такого формату полягає в постійній доступності. На відміну від смартфона, який потрібно діставати з кишені, окуляри постійно знаходяться перед очима користувача. У компанії також очікують, що вони можуть стати своєрідними «очима та вухами» для систем штучного інтелекту.

Втім, не всі представники технологічної індустрії налаштовані настільки оптимістично. Засновник Nothing Карл Пей заявляв, що розумні окуляри поки не мають достатньо сформованої аудиторії, а частина покупців повертає такі пристрої до магазинів. Саме тому Nothing відмовилася від створення власної моделі. У результаті головна суперечка навколо технології лише набирає обертів: одні бачать у розумних окулярах майбутню заміну смартфону, а інші — потенційно потужний інструмент масового стеження.

itechua За матеріалами:

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