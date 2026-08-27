Електронний кабінет ВПО: які послуги будуть доступні онлайн Сьогодні 12:03 — Фінтех і Картки

Сім'я переселенців користується онлайн-послугами

Частину послуг для внутрішньо переміщених осіб планують перевести в онлайн. Уже з жовтня в Україні має запрацювати новий механізм, який дасть змогу ВПО подавати заяви та отримувати необхідні послуги дистанційно.

Нова редакція закону «Про захист прав і свобод ВПО», ухвалена за ініціативою авторів повідомлення, передбачає суттєві зміни в отриманні державної підтримки.

Про це повідомив нардеп Павло Фролов.

Що можна буде робити через Електронний кабінет ВПО

Одним із головних нововведень стане створення Електронного кабінету ВПО. Через нього внутрішньо переміщені особи зможуть дистанційно:

отримувати державні послуги,

подавати заяви на щомісячну допомогу на проживання,

проходити оцінювання своїх потреб.

Також передбачені й інші зміни:

паперову довідку ВПО замінять електронним витягом з Єдиної інформаційної бази даних про ВПО;

після індивідуального оцінювання потреб система визначатиме, на які види підтримки може претендувати людина;

більше не потрібно буде подавати підтвердження про неотримання пенсії від органів пенсійного забезпечення рф.

Для входу до електронного кабінету знадобиться кваліфікований електронний підпис або верифікований акаунт у застосунку Дія. Водночас актуальну інформацію система автоматично отримуватиме з державних реєстрів.

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Закон набуде чинності 22 жовтня 2026 року. До цього часу Уряд має ухвалити необхідні нормативні акти та забезпечити технічний запуск нової системи.

Очікується, що новий формат допоможе спростити доступ ВПО до необхідних послуг і зробити процес отримання підтримки зручнішим без зайвої бюрократії та черг.

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