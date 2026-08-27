Електронний кабінет ВПО: які послуги будуть доступні онлайн

Частину послуг для внутрішньо переміщених осіб планують перевести в онлайн. Уже з жовтня в Україні має запрацювати новий механізм, який дасть змогу ВПО подавати заяви та отримувати необхідні послуги дистанційно.
Нова редакція закону «Про захист прав і свобод ВПО», ухвалена за ініціативою авторів повідомлення, передбачає суттєві зміни в отриманні державної підтримки.
паперову довідку ВПО замінять електронним витягом з Єдиної інформаційної бази даних про ВПО;
після індивідуального оцінювання потреб система визначатиме, на які види підтримки може претендувати людина;
більше не потрібно буде подавати підтвердження про неотримання пенсії від органів пенсійного забезпечення рф.
Для входу до електронного кабінету знадобиться кваліфікований електронний підпис або верифікований акаунт у застосунку Дія. Водночас актуальну інформацію система автоматично отримуватиме з державних реєстрів.
Закон набуде чинності 22 жовтня 2026 року. До цього часу Уряд має ухвалити необхідні нормативні акти та забезпечити технічний запуск нової системи.
Очікується, що новий формат допоможе спростити доступ ВПО до необхідних послуг і зробити процес отримання підтримки зручнішим без зайвої бюрократії та черг.
Раніше ми повідомляли, що після оновлення правил надання допомоги ВПО та початку перевірок Міністерством фінансів частина українців може зіткнутися з призупиненням виплат. Зокрема, Мінфін перевіряє, чи не перебувають отримувачі допомоги за кордоном понад 90 днів поспіль. Хто має оновити свої дані та як перевірити, чи не зупинили виплати — читайте тут.
Також ми писали про програму «Будиночки в селі для ВПО», яка дає змогу переселенцям отримати дах над головою у сільській місцевості. Проте навколо цього процесу виникає чимало юридичних нюансів і питань. Роз’яснення юристів щодо програми — за посиланням.