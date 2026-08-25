«Будиночки в селі для ВПО»: що треба знати про право власності, ремонт та умови отримання
Чи передається будинок в селі безоплатно у власність ВПО
Хто має утримувати та ремонтувати житло
Хто має право на першочергове отримання житла у сільській місцевості:
- багатодітні сім’ї;
- особи з інвалідністю (разом із членами їх домогосподарства) та сім’ї, у складі яких є дитина/діти з інвалідністю;
- особи із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;
- особи старші 23 років, які до досягнення 18-річного віку мали статус дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування;
- особи похилого віку.
Чи може сім’я ВПО самостійно знайти будинок для придбання і запропонувати його громаді для викупу
Чи зобов’язані люди похилого віку шукати роботу або ставати на облік у Центрі зайнятості, щоб отримати та зберегти житло в селі
Що відомо про програму «Будиночки в селі»
Механізм роботи програми
- Громада знаходить будинок, який власник готовий продати.
- Об’єкт нерухомості проходить обов’язкове обстеження.
- Громада здійснює викуп за бюджетні або донорські кошти.
- Нерухомість включається до житлового фонду громади.
- ВПО укладає договір безоплатного користування та заселяється.
Хто може взяти участь у програмі
- Статус: бути ВПО з території активних бойових дій або тимчасово окупованих регіонів.
- Відсутність житла: не мати придатного для проживання житла на підконтрольній Україні території.
- Відсутність компенсацій: програма не поширюється на осіб, які вже отримали компенсацію за знищене майно, мають рішення про її надання або отримали житловий ваучер за постановою № 1176.
- Відсутність коштовних покупок: особа або члени її домогосподарства протягом 6 місяців до подання заяви не повинні купувати ділянку вартістю понад 100 тис. грн або транспортний засіб, з року випуску якого минуло менше 5 років (виняток зроблено для авто, придбаних особами з інвалідністю I та II групи, отриманих через соцзахист/благодійників, а також для багатодітних сімей чи родин з дітьми з інвалідністю).
Яким вимогам має відповідати будинок
- потребують капітального ремонту або реконструкції;
- не мають електропостачання чи опалення;
- не мають можливості утримувати його надалі.
Як подати заяву
- Виконавчі органи погоджують із власником умови купівлі-продажу та попередню вартість.
- Протягом 3 робочих днів ВПО подає заяву про надання житла (особисто, поштою або через вебпортал Пенсійного фонду України).
- Після викупу громада укладає з ВПО договір безоплатного користування житлом на строк до 3 років (з можливістю продовження). Цей документ є підставою для заселення та реєстрації місця проживання.
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