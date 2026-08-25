«Будиночки в селі для ВПО»: що треба знати про право власності, ремонт та умови отримання Сьогодні 15:02 — Нерухомість

Приватний будинок

Питання забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб залишається одним із найгостріших. Програма «Будиночки в селі для ВПО» дає змогу переселенцям отримати дах над головою у сільській місцевості, проте навколо цього процесу виникає чимало юридичних нюансів і питань. Із посиланням на «Юридичний порадник для ВПО» розповідаємо про ключові аспекти та правила надання житла в селі для переселенців.

Чи передається будинок в селі безоплатно у власність ВПО

Ні. Наразі будинок надається ВПО та їхнім родинам виключно у безоплатне користування. Імовірно, механізм переходу права власності на житло у сільській місцевості буде передбачений та реалізований на наступних етапах програми.

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Водночас отримання житла у тимчасове користування не позбавляє ВПО права на майбутню компенсацію за знищене або пошкоджене майно та інші форми державної підтримки. Крім того, програма не вимагає, щоб переселенець перебував на обліку саме в тій громаді, де планує отримати дім — дозволяється переїзд до інших громад чи областей.

Хто має утримувати та ремонтувати житло

Утримання і ремонт житла є відповідальністю місцевої влади (місцевої ради / військової адміністрації) й проводяться за рахунок місцевих бюджетів та/або інших джерел, не заборонених законодавством.

Ще до купівлі будинку місцева влада має провести розрахунки щодо можливості утримання житла протягом 3 років після придбання.

Хто має право на першочергове отримання житла у сільській місцевості:

багатодітні сім’ї;

особи з інвалідністю (разом із членами їх домогосподарства) та сім’ї, у складі яких є дитина/діти з інвалідністю;

особи із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

особи старші 23 років, які до досягнення 18-річного віку мали статус дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування;

особи похилого віку.

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Чи може сім’я ВПО самостійно знайти будинок для придбання і запропонувати його громаді для викупу

Так, може. Постанова передбачає, що ВПО має право брати участь у пошуку житла у сільській місцевості, та запропонувати його громаді для участі в програмі.

Але остаточне рішення про купівлю житла в сільській місцевості для проживання ВПО приймають місцеві ради / військові адміністрації, з урахуванням визначених законодавством критеріїв.

Чи зобов’язані люди похилого віку шукати роботу або ставати на облік у Центрі зайнятості, щоб отримати та зберегти житло в селі

Ні. Вимога щодо працевлаштування або набуття статусу безробітного протягом 3 місяців після заселення стосується виключно працездатних осіб.

Що відомо про програму «Будиночки в селі»

10 червня 2026 року Кабінет Міністрів України ухвалив постанову № 751 «Про реалізацію експериментального проєкту щодо забезпечення внутрішньо переміщених осіб житлом у сільській місцевості». У суспільному просторі ця ініціатива отримала неофіційну назву «Будиночки в селі для ВПО».

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Головна концепція проєкту полягає в тому, що територіальні громади купують житлові будинки у селах та селищах, оформлюють їх у комунальну власність та передають внутрішньо переміщеним особам у користування.

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Механізм роботи програми

Реалізація проєкту відбувається у кілька послідовних етапів:

Громада знаходить будинок, який власник готовий продати. Об’єкт нерухомості проходить обов’язкове обстеження. Громада здійснює викуп за бюджетні або донорські кошти. Нерухомість включається до житлового фонду громади. ВПО укладає договір безоплатного користування та заселяється.

Хто може взяти участь у програмі

Щоб отримати житло в селі, кандидат повинен одночасно відповідати кільком критеріям:

Статус: бути ВПО з території активних бойових дій або тимчасово окупованих регіонів.

бути ВПО з території активних бойових дій або тимчасово окупованих регіонів. Відсутність житла: не мати придатного для проживання житла на підконтрольній Україні території.

не мати придатного для проживання житла на підконтрольній Україні території. Відсутність компенсацій: програма не поширюється на осіб, які вже отримали компенсацію за знищене майно, мають рішення про її надання або отримали житловий ваучер за постановою № 1176.

програма не поширюється на осіб, які вже отримали компенсацію за знищене майно, мають рішення про її надання або отримали житловий ваучер за постановою № 1176. Відсутність коштовних покупок: особа або члени її домогосподарства протягом 6 місяців до подання заяви не повинні купувати ділянку вартістю понад 100 тис. грн або транспортний засіб, з року випуску якого минуло менше 5 років (виняток зроблено для авто, придбаних особами з інвалідністю I та II групи, отриманих через соцзахист/благодійників, а також для багатодітних сімей чи родин з дітьми з інвалідністю).

Яким вимогам має відповідати будинок

Громада не зможе придбати будь-яке житло. Заборонено викуповувати будинки, які:

потребують капітального ремонту або реконструкції;

не мають електропостачання чи опалення;

не мають можливості утримувати його надалі.

Будинок обов’язково має бути внесений до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, не мати арештів, обтяжень та заборгованості за житлово-комунальні послуги.

Як подати заяву

Виконавчі органи погоджують із власником умови купівлі-продажу та попередню вартість. Протягом 3 робочих днів ВПО подає заяву про надання житла (особисто, поштою або через вебпортал Пенсійного фонду України). Після викупу громада укладає з ВПО договір безоплатного користування житлом на строк до 3 років (з можливістю продовження). Цей документ є підставою для заселення та реєстрації місця проживання.

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