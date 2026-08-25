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Ред флаг при купівлі квартири: як не втратити гроші та обрати ідеальне житло

Нерухомість
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Ред флаг при купівлі квартири: як не втратити гроші та обрати ідеальне житло
Ред флаг при купівлі квартири: як не втратити гроші та обрати ідеальне житло
Красива квартира на рендері ще не означає, що через кілька років покупець отримає ключі від реального житла. На первинному ринку можна суттєво заощадити, а можна і ризикнути та залишитися з недобудовою. У новому відео на YouTube-каналі Finance.ua експертка ринку нерухомості Вікторія Берещак розповіла, з чого варто починати пошук квартири та які документи забудовника потрібно перевірити ще до внесення грошей.

Із чого починати

За словами Берещак, покупці часто роблять одну й ту саму помилку — спочатку шукають красиві квартири, а вже потім думають, чи справді їм підходить конкретний об’єкт.
Експертка радить спершу дати чесні відповіді на три запитання.
  • Перше — для чого потрібне житло. Якщо квартира купується для власного проживання, критерії будуть одними. Якщо це інвестиція — зовсім іншими. Також варто врахувати життєві плани, наприклад переїзд родини.
  • Друге — на якому ринку купувати. Це може бути новобудова, вторинне житло або квартира у вже введеному в експлуатацію будинку, який ще фактично є «вчорашньою первинкою».
  • І третє — чим покупець готовий пожертвувати. Наприклад, можна заощадити, придбавши квартиру на старті будівництва, але тоді доведеться чекати на завершення робіт.

Як перевірити забудовника, щоб не отримати довгобуд

На думку експертки, стовідсоткової гарантії від проблем на первинному ринку в Україні зараз немає. Тому покупцеві доводиться самостійно перевіряти забудовника та конкретний об’єкт.
Берещак радить звернути увагу щонайменше на п’ять речей.
Насамперед — землю та дозвільну документацію. Потрібно з’ясувати, кому належить ділянка, чи перебуває вона в оренді, який строк дії договору та чи відповідає цільове призначення землі будівництву багатоквартирного будинку.
«Що є маркером того, що можуть бути трабли — якщо термін оренди спливає під здачу в експлуатацію або з невеличким запасом», — наголосила експертка.
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За її словами, девелопер не обов’язково має бути власником землі. Важливо, щоб між правовласником ділянки та девелопером був належним чином оформлений договір.
Також варто перевірити генпідрядника, який безпосередньо будує будинок, та його право виконувати відповідні роботи.
Окремо потрібно подивитися на технічні умови підключення комунікацій — електрики, води, каналізації та газу. Адже важливо не лише побудувати будинок, а й мати можливість нормально підключити його до необхідної інфраструктури.
Ще один важливий пункт — історія забудовника. Варто подивитися, які об’єкти компанія вже завершила, чи були затримки, конфлікти або інші проблеми.
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І тут покупцям потрібно бути готовими до реалій воєнного часу. За словами Берещак, якщо раніше затримки будівництва могли становити 6−12 місяців, то зараз середньоринковий показник сягає півтора-двох років, а в окремих випадках — навіть 2,5 року.
«Це треба розуміти і закладати», — підкреслила експертка.
Тому перед купівлею квартири важливо перевірити не лише ціну та планування, а й те, чи має забудовник юридичні та технічні можливості довести будівництво до кінця.
Детальніше про те, як безпечно купити квартиру у 2026 році, які документи перевіряти та які ризики можуть чекати покупця на первинному ринку, дивіться у відео за посиланням.
Детальніше про ризики на вторинному ринку, а також «червоні прапорці» в оголошенні про продаж нерухомості — дивіться у відео за посиланням:
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
ЗабудовникиКупівля квартири
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