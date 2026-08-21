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Не отримали платіжку за податок на нерухомість — чи буде штраф

Нерухомість
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Податок на нерухомість
Податок на нерухомість
Серпень уже добігає кінця, а повідомлення про сплату податку на нерухомість так і не надійшло. Чи потрібно самостійно шукати суму до сплати та чи можуть оштрафувати за прострочення? Розповідаємо із посиланням на Асоціацію платників податків України.

Якщо податкове повідомлення не надійшло — чи буде штраф

За інформацією Асоціації, якщо ДПС не надіслала або не вручила фізособі податкове повідомлення-рішення, фінансову відповідальність за несвоєчасну сплату податку не застосовують. Тобто штрафувати людину не будуть.
Важливо: одночас відсутність паперового листа не завжди означає, що повідомлення немає. Якщо людина налаштувала в Електронному кабінеті отримання документів, податкове повідомлення могло надійти в електронному вигляді. У такому разі воно вважається врученим, навіть якщо платник не перевірив кабінет.
Повідомлення також могло бути надіслане за податковою адресою, тобто за місцем реєстрації. Якщо людина там не проживає, лист міг повернутися. Ще однією причиною можуть бути технічні затримки або відсутність даних про нерухомість у Реєстрі речових прав.
За даними Асоціації, ДПС мала надіслати податкове повідомлення-рішення до 1 липня.
Якщо повідомлення вже вручено, податок потрібно сплатити протягом 60 днів. У разі прострочення до 30 календарних днів штраф становить 5% суми боргу, понад 30 днів — 10%. З 91-го дня додатково нараховується пеня.
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За що українці платять податок на нерухомість у 2026 році

У 2026 році власники нерухомості сплачують податок за 2025 рік. Він стосується квартир, будинків, гаражів та інших об’єктів житлової й нежитлової нерухомості. Земля оподатковується окремо.
Податок нараховують не на всю площу. Від оподаткування звільняються:
  • 60 кв. м — для квартир;
  • 120 кв. м — для житлових будинків;
  • 180 кв. м — якщо у власності є квартира і будинок.
Не отримали платіжку за податок на нерухомість — чи буде штраф
Якщо площа квартири перевищує 300 кв. м, а будинку — 600 кв. м, пільга не застосовується і податок розраховують із першого квадратного метра.
Крім того, для квартир площею понад 300 кв. м і будинків площею понад 500 кв. м передбачена додаткова фіксована доплата — 25 тис. грн на рік за кожен такий об’єкт.

Як розраховують податок і де перевірити платіжку

Ставку податку встановлює місцева рада. Вона може становити від 0% до 1,5% мінімальної зарплати за один квадратний метр.
Оскільки у 2026 році сплачують податок за 2025 рік, для розрахунку використовують мінімальну зарплату станом на 1 січня 2025 року — 8 тис. грн. За максимальної ставки один «зайвий» квадратний метр може коштувати 120 грн.
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Наприклад, для квартири площею 80 кв. м за максимальної ставки податок становитиме 2400 грн: оподатковуються 20 кв. м понад пільгові 60 кв. м.
В Асоціації радять навіть за відсутності паперового листа перевірити Електронний кабінет платника. Якщо сума в повідомленні здається неправильною, варто звірити дані про площу та адресу об’єкта, перевірити право власності й статус території, на якій розташована нерухомість.
Якщо виявлено помилку, необхідно звернутися до податкової за місцем реєстрації для звірки даних, маючи при собі оригінали документів на право власності.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Податки на нерухомістьЖитлова нерухомість
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