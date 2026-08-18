Універсальна кредитна картка замість фінансової подушки: як обрати вигідний варіант для щоденних витрат Сьогодні 09:50 — Фінтех і Картки

Універсальні кредитні картки, джерело фото: pexels

Кредитна картка в наш час — це вже не лише спосіб позичити гроші до зарплати. Для багатьох українців вона перетворилася на повноцінний фінансовий інструмент, який поєднує можливість користуватися кредитним лімітом, оплачувати покупки безготівково, отримувати кешбек, оформляти розстрочки та керувати фінансами через мобільний застосунок.

Саме тому банки дедалі активніше розвивають універсальні кредитні продукти, намагаючись запропонувати клієнтам максимум можливостей в одній картці.

Універсальна кредитна картка — це банківська платіжна картка, яка дозволяє використовувати як власні кошти, так і кредитний ліміт, встановлений банком. На відміну від класичних кредитних продуктів, сучасні універсальні картки орієнтовані насамперед на щоденні покупки: оплату товарів у магазинах, розрахунки в інтернеті, комунальні платежі, бронювання квитків, підписки на цифрові сервіси та інші повсякденні витрати. Деякі кредитні картки навіть можна використати для купівлі цінних паперів — ОВДП.

Універсальна кредитна картка дозволяє:

не відкладати необхідні покупки до дня зарплати;

оплачувати непередбачені витрати;

користуватися кредитними коштами без переплати за умови своєчасного погашення;

контролювати всі витрати через мобільний застосунок;

швидко переказувати кошти між картками та рахунками.

Для багатьох користувачів вона стала своєрідною «фінансовою подушкою», яка доступна у будь-який момент. Проте не варто розглядати кредитку лише як «безкоштовний сейф». Адже вона поєднує у собі одразу кілька корисних і необхідних фінансових інструментів:

Кредитний ліміт — сума, яку банк згоден довірити вам у користування; Сервіс розстрочки; причому деякі банки пропонують клієнтам абсолютно безкоштовну розстрочку під час купівлі товарів в магазинах-партнерах; Мобільний гаманець: маючи кредитну картку, підключену до Google Pay чи Apple Pay, ви завжди «з грошима», навіть якщо забули гаманець вдома; Доступ до онлайн-банкінгу, який дозволяє оплачувати не лише покупки в магазинах, а й на інтернет-сайтах, оплачувати комунальні послуги, поповнювати рахунок мобільного телефону тощо; Програми лояльності та кешбек-сервіси. Ще кілька років тому лише окремі банки могли похвалитися наявністю кешбеку в разі купівлі тих чи інших товарів, а зараз один поперед одного підключають різноманітні кешбек-програми: і кешбек за категоріями, і партнерський кешбек тощо.

Яку ж кредитну картку обрати? Finance.ua розглянув кілька найпопулярніших варіантів кредитних карток від різних банків. Щоб вам було легше ухвалювати рішення, порівнюємо їх за кількома важливими параметрами:

максимальний кредитний ліміт;

величина пільгового періоду;

можливість оформити безкоштовну розстрочку;

наявність програм лояльності.

Картка «Зелена» від àбанк

Кредитна картка від àбанк

максимальний кредитний ліміт — 200 тис. грн;

пільговий період — до 62 днів;

існує можливість оформити «Плати частинами» на термін до 24 місяців без жодних переплат у магазинах-партнерах банку.

У банка діє багаторівнева програма лояльності, яка дозволяє заробляти кешбек, здійснюючи оплати кредитною карткою:

До 10% кешбеку у двох з шести вибраних категорій оплат; До 20% кешбеку у більш ніж 20 партнерів банку — як на офлайн, так і на онлайн-оплати; Програма Smart Кешбек, з якою можна отримати кешбек у разі купівлі більш ніж на 60 сайтах з найрізноманітнішими товарами.

Є можливість оформити кілька додаткових до основної кобренд-карток «АТБ», «Вигода», Bolt і користуватися одним кредитним лімітом, а також отримувати додаткові знижки у мережах магазинів чи таксі.

Найбільш унікальна риса àбанк — концепція «одного договору та єдиного балансу» для всіх продуктів. Клієнту не потрібно розподіляти кошти або знову проходити перевірки: оформивши картку «Зелена», можна відкрити картки ко-брендів, і всі вони працюватимуть в межах єдиного кредитного ліміту та спільного рахунку.

Це дозволяє вільно використовувати потрібну картку для отримання максимальної знижки чи кешбеку в конкретному магазині, не переказуючи кошти між власними рахунками. Більшість інших банків під кожну нову картку відкривають окремий кредитний рахунок.

Картка «ВсеМожу онлайн» від ПУМБ

Максимальний кредитний ліміт — 500 тис. грн.

Пільговий період — до 62 днів.

Є можливість оформити розстрочку «Сплачуй частинами» на термін до 24 місяців без жодних переплат у магазинах-партнерах банку.

Існує програма лояльності, яка дозволяє отримувати до 20% кешбеку у трьох вибраних категоріях та партнерський кешбек у більш ніж 70 партнерів банку.

Також діє сервіс «Крамниця кешбеків», за допомогою якого можна отримати кешбек, замовляючи товари на сайтах магазинів-партнерів.

Все це дозволяє не лише витрачати кошти з карткою «ВсеМожу онлайн», але й заощаджувати і заробляти на кешбеку.

Кредитна картка «Універсальна» від ПриватБанк

Максимальний кредитний ліміт — 500 тис. грн.

Пільговий період — до 55 днів.

Є можливість оформити розстрочку «Оплата частинами» на термін до 24 місяців без жодних переплат у магазинах-партнерах банку. У банку існує цікава програма лояльності «Привіт», у рамках якої банк періодично надає клієнтам пропозиції з купівлі тих чи інших товарів і послуг з кешбеком. Водночас розмір кешбеку більший за кредитні кошти, ніж за власні.

Чорна картка monobank

Максимальний кредитний ліміт — 500 тис. грн.

Пільговий період — до 62 днів.

Є можливість оформити розстрочку «Покупка частинами» на термін до 24 місяців без жодних переплат у магазинах-партнерах банку.

Банк нараховує кешбек:

у двох категоріях з 6 на вибір до 10% (за власні кошти);

у партнерських категоріях — до 20%.

Кредитна картка О. картка від О. Bank

Максимальний кредитний ліміт — 500 тис. грн.

Пільговий період — до 92 днів.

Банк нараховує 5% річних на залишок власних коштів на картці. Це єдина з розглянутих нами карток, де є нарахування відсотків за те, що клієнт тримає на картці власні кошти.

Можливості оформити розстрочку без переплат немає. Також немає нарахування кешбеку за оплатами карткою.

Висновки

Банки постійно працюють не лише над тим, щоб підтримувати функції, які вже існують, та можливості карток і банківських мобільних застосунків, але й впроваджують нові можливості, щоб зробити управління кредитною карткою ще більш автоматизованим та персоніфікованим.

Наприклад, в застосунку àbank24 у найближчій перспективі планується впровадити розумного AI-помічника для аналізу витрат із прогнозуванням навантаження на бюджет, що підказуватиме оптимальні дати погашення заборгованості. Також у розробці покращений модуль вибору категорій кешбеку на основі звичок клієнта та ще глибша інтеграція партнерських пропозицій безпосередньо у виписку карток.

При цьому універсальної картки, яка однаково підійде всім, не існує. Одні банки роблять ставку на тривалий грейс-період, інші — на вигідні програми кешбеку, треті — на цифрові сервіси або розстрочки. Тому під час вибору варто насамперед враховувати власні фінансові звички: як часто ви користуєтеся кредитними коштами, чи плануєте оформлювати розстрочки, чи важливі для вас кешбек, наявність кобренд-карток та інші переваги, що пропонують банки. Саме комплексне порівняння умов допоможе обрати картку, яка стане справді зручним фінансовим інструментом на кожен день.

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