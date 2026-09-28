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Легкий підробіток може виявитися пасткою: як не стати «грошовим мулом»

Особисті фінанси
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«Грошові мули» (або дропи) за винагороду здають в оренду свою банківську картку
«Грошові мули» (або дропи) за винагороду здають в оренду свою банківську картку
Пропозиція відкрити банківський рахунок, отримувати на нього гроші та переказувати їх далі за винагороду може виявитися не підробітком, а способом втягнути людину в злочинну схему. Так зловмисники вербують так званих «грошових мулів», або дропів.
«Грошові мули» — це люди, які за винагороду передають іншим свої платіжні картки чи рахунки або здійснюють перекази за чужими вказівками. Злочинці використовують такі рахунки для переміщення коштів, пов’язаних із незаконною діяльністю.
Про це повідомляє Державна служба зайнятості.

Як вербують «грошових мулів»

Зловмисники можуть розміщувати в соціальних мережах і месенджерах оголошення про «просту роботу» або «легкий підробіток», для якого не потрібні досвід чи спеціальні навички.
У таких пропозиціях можуть обіцяти щоденні виплати, високий дохід за мінімум зусиль або відсоток від проведених операцій.
Водночас погоджуватися на такі умови не варто, адже рахунки можуть використати у злочинних схемах, а операції проводитимуться від імені власника рахунку.

Які пропозиції мають насторожити

Обережність варто проявити, якщо роботодавець:
  • обіцяє легкий і швидкий заробіток за мінімум зусиль;
  • просить відкрити банківський рахунок спеціально для «роботи»;
  • пропонує приймати та переказувати чужі гроші через власний рахунок;
  • просить передати картку, її реквізити або доступ до банківського застосунку;
  • не пояснює, звідки надходять кошти та за що здійснюються перекази.
Не слід передавати іншим особам дані платіжної картки, доступ до рахунку чи банківського застосунку, а також погоджуватися переказувати чужі кошти за винагороду.
Якщо людині вже запропонували стати «грошовим мулом», не варто погоджуватися та передавати картки, реквізити рахунку чи доступ до банківського застосунку. Якщо така «робота» вже розпочалася, необхідно припинити перекази та звернутися до банку.
Про спробу залучити до такої схеми або про шахрайство можна повідомити кіберполіцію через онлайн-форму: онлайн-форма кіберполіції.
Раніше ми повідомляли, що в Україні посилять відповідальність за використання банківських рахунків у шахрайських схемах. Верховна Рада підтримала за основу законопроєкт № 16013, який передбачає криміналізацію передачі та обігу «дроп-рахунків» і встановлює штрафи та ув’язнення за низку пов’язаних порушень.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
ШахраїКарткиРобота
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