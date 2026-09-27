Які інвестиції існують та що врахувати перед вкладенням грошей

Існують різні інвестиційні продукти, зокрема акції, облігації, фонди, нерухомість, ануїтети та альтернативні активи. Вибір залежить від фінансової мети, терміну інвестування та готовності інвестора ризикувати.

Про це пише Investor.gov.

У що можна інвестувати

Акції

Купуючи їх, інвестор отримує частку в компанії та може заробити на зростанні її вартості або дивідендах. Водночас ціна акцій може суттєво коливатися, тому вкладення коштів у цей вид інвестицій пов’язаний з ринковим ризиком.

Облігації

Це боргові цінні папери, за допомогою яких держава, компанія чи інший емітент залучає кошти інвесторів. Купуючи облігацію, інвестор фактично надає позику та розраховує отримати дохід і повернення вкладених грошей відповідно до умов випуску.

Інвестиційні фонди та ETF

Це фонди, які об’єднують кошти багатьох інвесторів та вкладають у різні активи, наприклад акції чи облігації. Управління такими фондами здійснюють професійні компанії. ETF при цьому торгуються на біржі.

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Нерухомість

Нерухомість може приносити дохід не лише від оренди чи перепродажу. Інвестувати в цей ринок можна і через REIT-фонди, які вкладають кошти інвесторів у дохідну нерухомість та виплачують більшу частину прибутку у вигляді дивідендів.

Ануїтети

Це договір зі страховою компанією, який допомагає накопичувати гроші на довгострокові цілі, зокрема на пенсію. Людина вносить кошти одноразово або частинами, а потім отримує регулярні виплати — одразу або з певної дати в майбутньому. За бажанням накопичені гроші можна забрати однією сумою, але в такому разі можуть виникнути додаткові комісії та податки.

Альтернативні активи

До альтернативних інвестицій відносять дорогоцінні метали, сировинні активи, приватний капітал, хедж-фонди та криптоактиви. Вони можуть мати специфічні ризики або бути менш ліквідними, тому перед вкладенням коштів варто розібратися, як працює конкретний актив і які ризики він має.

Як обрати вид інвестицій

Перед тим, як обрати інвестиційний продукт, зверніть увагу на: