Які інвестиції існують та що врахувати перед вкладенням грошей
У що можна інвестувати
Акції
Облігації
Інвестиційні фонди та ETF
Нерухомість
Ануїтети
Альтернативні активи
Як обрати вид інвестицій
- Ризик і дохідність. Усі інвестиції пов’язані з ризиком, тому можна втратити частину або навіть усі вкладені кошти. Зазвичай чим вищий потенційний прибуток, тим більшим є і ризик втрат.
- Комісії. Перед вкладенням грошей варто дізнатися, які комісії та додаткові платежі передбачає інвестиційний продукт. Навіть невеликі витрати з часом можуть помітно зменшити загальний дохід від інвестицій.
- Диверсифікація. Щоб знизити ризик значних втрат, кошти можна розподілити між різними активами. Вони мають відрізнятися за рівнем ризику та потенційною дохідністю.
- Ліквідність. Важливо розуміти, наскільки легко інвестицію можна продати та повернути свої гроші. Ліквідні активи зазвичай можна швидко продати без значних додаткових витрат.
- Захист від шахрайства. Перед інвестуванням варто перевіряти пропозицію та звертати увагу на ознаки можливого шахрайства, щоб не втратити свої кошти.
Ефект метелика для бюджету: три осінні звички, які допоможуть накопичити гроші до Нового року
ПартнерськаDemo Day перед Crypto World’s Fair: презентації, фідбек і $5000 призових
Чи потрібно сплачувати податки зі страхової виплати після ДТП
«Зимова підтримка»: чи вплине виплата на отримання субсидії
Коли доведеться платити податки за продаж авто
Як планувати бюджет, щоб грошей вистачило до кінця місяця