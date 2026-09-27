0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Які інвестиції існують та що врахувати перед вкладенням грошей

Особисті фінанси
38
Додайте Finance.ua до вибраних джерел Google
Монети з торговим графіком
Монети з торговим графіком, Фото: magnific
Існують різні інвестиційні продукти, зокрема акції, облігації, фонди, нерухомість, ануїтети та альтернативні активи. Вибір залежить від фінансової мети, терміну інвестування та готовності інвестора ризикувати.
Про це пише Investor.gov.

У що можна інвестувати

Акції

Купуючи їх, інвестор отримує частку в компанії та може заробити на зростанні її вартості або дивідендах. Водночас ціна акцій може суттєво коливатися, тому вкладення коштів у цей вид інвестицій пов’язаний з ринковим ризиком.

Облігації

Це боргові цінні папери, за допомогою яких держава, компанія чи інший емітент залучає кошти інвесторів. Купуючи облігацію, інвестор фактично надає позику та розраховує отримати дохід і повернення вкладених грошей відповідно до умов випуску.

Інвестиційні фонди та ETF

Це фонди, які об’єднують кошти багатьох інвесторів та вкладають у різні активи, наприклад акції чи облігації. Управління такими фондами здійснюють професійні компанії. ETF при цьому торгуються на біржі.

Нерухомість

Нерухомість може приносити дохід не лише від оренди чи перепродажу. Інвестувати в цей ринок можна і через REIT-фонди, які вкладають кошти інвесторів у дохідну нерухомість та виплачують більшу частину прибутку у вигляді дивідендів.
Місце для вашої реклами

Ануїтети

Це договір зі страховою компанією, який допомагає накопичувати гроші на довгострокові цілі, зокрема на пенсію. Людина вносить кошти одноразово або частинами, а потім отримує регулярні виплати — одразу або з певної дати в майбутньому. За бажанням накопичені гроші можна забрати однією сумою, але в такому разі можуть виникнути додаткові комісії та податки.

Альтернативні активи

До альтернативних інвестицій відносять дорогоцінні метали, сировинні активи, приватний капітал, хедж-фонди та криптоактиви. Вони можуть мати специфічні ризики або бути менш ліквідними, тому перед вкладенням коштів варто розібратися, як працює конкретний актив і які ризики він має.

Як обрати вид інвестицій

Перед тим, як обрати інвестиційний продукт, зверніть увагу на:
  1. Ризик і дохідність. Усі інвестиції пов’язані з ризиком, тому можна втратити частину або навіть усі вкладені кошти. Зазвичай чим вищий потенційний прибуток, тим більшим є і ризик втрат.
  2. Комісії. Перед вкладенням грошей варто дізнатися, які комісії та додаткові платежі передбачає інвестиційний продукт. Навіть невеликі витрати з часом можуть помітно зменшити загальний дохід від інвестицій.
  3. Диверсифікація. Щоб знизити ризик значних втрат, кошти можна розподілити між різними активами. Вони мають відрізнятися за рівнем ризику та потенційною дохідністю.
  4. Ліквідність. Важливо розуміти, наскільки легко інвестицію можна продати та повернути свої гроші. Ліквідні активи зазвичай можна швидко продати без значних додаткових витрат.
  5. Захист від шахрайства. Перед інвестуванням варто перевіряти пропозицію та звертати увагу на ознаки можливого шахрайства, щоб не втратити свої кошти.
За матеріалами:
Finance.ua
ІнвестиціїГрошіОблігаціїНерухомість
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems