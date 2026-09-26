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«Зимова підтримка»: чи вплине виплата на отримання субсидії

Особисті фінанси
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"Зимова підтримка" не вплине на отримання субсидії
"Зимова підтримка" не вплине на отримання субсидії
Отримання одноразової виплати за програмою «Зимова підтримка» не вплине на право українців на житлову субсидію та не призведе до її зменшення.
Про це повідомили у Пенсійному фонді України.

Чи врахують «Зимову підтримку» під час розрахунку субсидії

Як пояснюють фахівці, для визначення розміру житлової субсидії враховується середньомісячний сукупний дохід сім’ї.
До нього не включаються, зокрема, одноразові допомоги та компенсації, отримані протягом календарного року.
«Зимова підтримка» належить до таких виплат, тому отримані кошти не збільшуватимуть дохід, який беруть до уваги під час розрахунку субсидії.
Отже, отримання цієї виплати не стане причиною для припинення субсидії або зменшення її розміру.

Хто може отримати «Зимову підтримку»

Раніше Finance.ua писав, що українці з вразливих категорій, які отримають 19 400 гривень «Зимової підтримки», зможуть витратити ці кошти на власний розсуд.
Виплати допомоги передбачені для 11 категорій громадян, які проживають у прифронтових громадах:
  • людей, які отримують субсидії, на придбання пічного палива, скрапленого газу та на оплату ЖКП;
  • людей, які отримують допомогу при народженні дитини;
  • людей з інвалідністю та сімей з дітьми з інвалідністю;
  • багатодітних сімей;
  • одиноких матерів та батьків, які отримують державну допомогу;
  • одиноких непрацездатних людей пенсійного віку;
  • сімей ВПО (крім безоплатно розміщених у приміщеннях, власникам яких держава компенсує комунальні послуги та паливо);
  • дитячих будинків сімейного типу;
  • прийомних сімей;
  • сімей патронатних вихователів.
Подати заяву на отримання допомоги можна до 30 жовтня до ПФУ, ЦНАПу або до сільської, селищної чи міської ради.
За матеріалами:
Finance.ua
СубсидіїВиплати
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