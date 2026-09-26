Як планувати бюджет, щоб грошей вистачило до кінця місяця

Купівля нового одягу, кава дорогою на навчання чи роботу, зустрічі з друзями, доставка їжі та платні підписки непомітно «зʼїдають» значну частину бюджету. Щоб не залишитися без грошей до кінця місяця, варто заздалегідь встановити ліміти та контролювати дрібні покупки.

Фахівці «Фінкульту» розповідають про прості правила фінансової грамотності, які допоможуть не залишитися без грошей до кінця місяця.

1. Визначте бюджет на кожен тиждень

Спершу варто відкласти гроші на обовʼязкові витрати, такі як оренда квартири, комуналка, ліки, транспорт, тощо.

Решту коштів розділіть на чотири частини та визначте тижневий ліміт.

Наприклад, якщо на особисті витрати є 8 тис. грн на місяць, можна встановити обмеження близько 2 тис. грн на тиждень. Це допоможе рівномірно розподілити кошти та не витратити їх у перші дні.

2. Не недооцінюйте дрібні покупки

Невеликі щоденні витрати можуть суттєво впливати на бюджет. Наприклад, кава за 80 грн може здаватися дрібницею. Проте якщо купувати її 20 разів на місяць, на це піде вже 1 600 грн.

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Не обов’язково повністю відмовлятися від кави з улюбленої кав’ярні. Можна кілька разів на тиждень готувати напій вдома, а заощаджені кошти відкладати.

3. Робіть паузу перед покупкою

Якщо захотілося купити одяг, техніку чи іншу недешеву річ, варто дати собі хоча б 24 години на роздуми. За цей час можна оцінити, чи справді покупка потрібна, чи це лише спонтанне бажання.

4. Відпочивайте без великих витрат

Зустрічі з друзями не обов’язково мають передбачати похід у ресторан. Заощадити можна, організувавши домашній вечір, прогулянку містом, пікнік або спільний перегляд фільму.

5. Перевірте платні підписки

Варто переглянути всі регулярні платежі за музику, фільми, хмарні сервіси та застосунки. Навіть три непотрібні підписки по 150 грн коштують 450 грн на місяць, або 5,4 тис. грн на рік.

6. Спочатку відкладіть — потім витрачайте.