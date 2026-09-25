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Стефанчук анонсував новий підхід до зарплат у державному секторі

Особисті фінанси
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Нова система має мотивувати працівників професійно розвиватися
Нова система має мотивувати працівників професійно розвиватися
В Україні працюють над новим підходом до оплати праці у державному секторі. Парламент готує окремий законодавчий акт, який має визначити зрозумілі принципи оплати та показати, як дохід працівника залежатиме від його професійного розвитку.
Про це голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук розповів у коментарі виданню Новини.Live.

Якою має бути нова система оплати праці

За словами Стефанчука, людина ще під час навчання має розуміти, на який рівень оплати може розраховувати після працевлаштування у державному секторі. Такий підхід, на його думку, має показувати можливості професійного зростання та переходу на вищі рівні оплати.
Голова Верховної Ради зазначив, що переглянути пропонують не лише базові зарплати, а й надбавки та доплати, які мають бути частиною єдиної зрозумілої системи.
«Питання справедливості є пріоритетом», — заявив Руслан Стефанчук.
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У парламенті працюють над законодавчим актом

Стефанчук повідомив, що над окремим законодавчим актом щодо тарифної сітки вже працюють. Він очікує, що під час обговорення вдасться визначити модель оплати праці, яка матиме однакові та зрозумілі для людей правила.
За його словами, нова система також має мотивувати працівників професійно розвиватися та переходити на вищі рівні оплати.
Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав, що середній рівень нарахованої заробітної плати у липні для працівників центральних органів виконавчої влади становив 66,22 тис. грн (на 5,6 тис. грн більше ніж в аналогічному періоді минулого року). Загальна фактична чисельність працівників державних органів влади у липні 2026 року становила 165,4 тис. осіб. Це на 1,9 тис. осіб менше, ніж за аналогічний період минулого року.
Також ми писали, що в Україні проведуть комплексний аналіз системи державного управління, щоб виявити дублювання функцій, зайві процеси та можливості для оптимізації. Також уряд планує переглянути чисельність працівників центральних органів виконавчої влади та кількість заступників міністрів.
За матеріалами:
Novyny.live
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