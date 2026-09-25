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В Україні стартували продажі нових пристроїв Apple — ціни

Технології&Авто
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У магазинах уже доступні iPhone 18 Pro та iPhone 18 Pro Max, Apple Watch Series 12, Apple Watch Ultra 4 і навушники AirPods 5.
У магазинах уже доступні iPhone 18 Pro та iPhone 18 Pro Max, Apple Watch Series 12, Apple Watch Ultra 4 і навушники AirPods 5.
В Україні 25 вересня стартували продажі нових пристроїв Apple. У магазинах уже доступні iPhone 18 Pro та iPhone 18 Pro Max, Apple Watch Series 12, Apple Watch Ultra 4 і навушники AirPods 5.
Про це пише mezha.ua.
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Скільки коштують iPhone 18 Pro та Pro Max

iPhone 18 Pro у версії з 256 ГБ пам’яті коштує 77 999 грн. Модель на 512 ГБ продається за 90 999 грн, на 1 ТБ — за 117 999 грн, а на 2 ТБ — за 157 999 грн.
Ціна iPhone 18 Pro Max починається від 84 999 грн за версію з 256 ГБ пам’яті. Модель на 512 ГБ коштує 97 999 грн, на 1 ТБ — 123 999 грн, а на 2 ТБ — 164 999 грн.
В Україні стартували продажі нових пристроїв Apple — ціни

Ціни на Apple Watch

Apple Watch Ultra 4 з GPS + Cellular у версії 49 мм коштує 49 299 грн, а комплект із Titanium Milanese Loop — 54 199 грн.
В Україні стартували продажі нових пристроїв Apple — ціни
Ціни на Apple Watch Series 12 з GPS стартують від 24 999 грн за 42-міліметрову модель з алюмінієвим корпусом. Версія на 46 мм коштує 27 199 грн. Apple Watch Series 12 з GPS + Cellular коштують від 30 399 грн за 42 мм та від 33 199 грн за 46 мм в алюмінієвому корпусі. Версії з титановим корпусом коштують 43 499 грн і 45 699 грн відповідно, а з керамічним — 54 399 грн і 56 599 грн.

Ціна AirPods 5

AirPods 5 продаються за 8 599 грн, а версія з Wireless Charging Case коштує 9 899 грн.
В Україні стартували продажі нових пристроїв Apple — ціни
Нові пристрої також можна придбати на виплат — до 25 платежів.
Водночас складаний iPhone Duo поки недоступний в Україні. Він з’явиться у продажу пізніше, а його українська ціна наразі невідома.
В Україні стартували продажі нових пристроїв Apple — ціни
За матеріалами:
mezha.media
AppleiPhoneТехніка
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