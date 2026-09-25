McLaren підтвердив випуск першого позашляховика у 2028 році

McLaren готується вийти на ринок, якого раніше уникав: британський виробник суперкарів працює над першим серійним позашляховиком. Очікується, що нова модель з’явиться в автосалонах не раніше 2028 року.
16 вересня компанія оголосила про інвестиції у розмірі £500 млн у виробничі та конструкторські потужності у Великій Британії та пов’язала їх, зокрема, з розробкою нового позашляховика.
McLaren досі не випускав серійних автомобілів із підвищеним кліренсом. Винятком був електричний позашляховик команди McLaren Extreme E, однак його розробила компанія Spark Racing Technology.
Новий проєкт підтримує інвестиційна компанія L’IMAD Holdings з Абу-Дабі, яка придбала McLaren Automotive та неконтрольну частку в бізнесі Формули-1.
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Інвестиційна програма передбачає розширення дослідницьких і конструкторських потужностей, а також виробництва автомобілів. Частину коштів планують спрямувати на створення власного виробництва двигунів для майбутніх моделей.
Що відомо про майбутню модель
У дилерських брифінгах новий позашляховик згадується під кодовою назвою P47. Йдеться про чотиридверну п’ятимісну модель, яка буде більшою за будь-який автомобіль McLaren, розрахований більш ніж на двох людей.
За повідомленнями, глиняна модель, яку показали дилерам, мала 24-дюймові колеса та масивний кузов.
Сам McLaren називає майбутній автомобіль гібридною моделлю. Компанія також планує вперше самостійно виробляти двигуни, а не повністю закуповувати їх у партнерів.
Очікується, що позашляховик вийде на ринок не раніше 2028 року. До цього часу McLaren планує представляти щонайменше одну нову модель щороку.
McLaren хоче конкурувати з Ferrari та Lamborghini
Позашляховик має бути орієнтований не на традиційний сімейний сегмент, а на покупців, яким важливі характеристики та продуктивність.
P47 за розмірами може бути приблизно співставним із Porsche Cayenne Turbo GT. Таким чином, McLaren планує конкурувати у сегменті, де вже представлені Ferrari Purosangue та Lamborghini Urus.
Для McLaren вихід у цей сегмент має і фінансову складову. Генеральний директор компанії Нік Коллінз назвав позашляховик одним із ключових елементів плану зі збільшення прибутковості до рівня Ferrari.
Не позашляховиком єдиним
У брифінгах для дилерів також згадується гібридний суперкар із середнім розташуванням двигуна під кодовою назвою P34. Очікується, що він буде оснащений двигуном V6 з подвійним турбонаддувом потужністю близько 810 к.с., а його запуск відбудеться у 2027 році.
Британський виробник прагне випустити 1000 одиниць P34 протягом першого року. GT з переднім розташуванням двигуна також є частиною дорожньої карти. Ця модель також може вперше запропонувати більше двох місць.
За даними британського уряду, програма вартістю 500 мільйонів фунтів стерлінгів розширить дослідження, розробки та виробництво в Південному Йоркширі та створить 4000 робочих місць після запуску нового заводу.