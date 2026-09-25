McLaren підтвердив випуск першого позашляховика у 2028 році

McLaren готується вийти на ринок, якого раніше уникав: британський виробник суперкарів працює над першим серійним позашляховиком. Очікується, що нова модель з’явиться в автосалонах не раніше 2028 року.

16 вересня компанія оголосила про інвестиції у розмірі £500 млн у виробничі та конструкторські потужності у Великій Британії та пов’язала їх, зокрема, з розробкою нового позашляховика.

McLaren досі не випускав серійних автомобілів із підвищеним кліренсом. Винятком був електричний позашляховик команди McLaren Extreme E, однак його розробила компанія Spark Racing Technology.

McLaren Extreme E

Новий проєкт підтримує інвестиційна компанія L’IMAD Holdings з Абу-Дабі, яка придбала McLaren Automotive та неконтрольну частку в бізнесі Формули-1.

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Інвестиційна програма передбачає розширення дослідницьких і конструкторських потужностей, а також виробництва автомобілів. Частину коштів планують спрямувати на створення власного виробництва двигунів для майбутніх моделей.

Що відомо про майбутню модель

У дилерських брифінгах новий позашляховик згадується під кодовою назвою P47. Йдеться про чотиридверну п’ятимісну модель, яка буде більшою за будь-який автомобіль McLaren, розрахований більш ніж на двох людей.

За повідомленнями, глиняна модель, яку показали дилерам, мала 24-дюймові колеса та масивний кузов.

Сам McLaren називає майбутній автомобіль гібридною моделлю. Компанія також планує вперше самостійно виробляти двигуни, а не повністю закуповувати їх у партнерів.

Очікується, що позашляховик вийде на ринок не раніше 2028 року. До цього часу McLaren планує представляти щонайменше одну нову модель щороку.

McLaren хоче конкурувати з Ferrari та Lamborghini

Позашляховик має бути орієнтований не на традиційний сімейний сегмент, а на покупців, яким важливі характеристики та продуктивність.

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P47 за розмірами може бути приблизно співставним із Porsche Cayenne Turbo GT. Таким чином, McLaren планує конкурувати у сегменті, де вже представлені Ferrari Purosangue та Lamborghini Urus.

Для McLaren вихід у цей сегмент має і фінансову складову. Генеральний директор компанії Нік Коллінз назвав позашляховик одним із ключових елементів плану зі збільшення прибутковості до рівня Ferrari.

Не позашляховиком єдиним

У брифінгах для дилерів також згадується гібридний суперкар із середнім розташуванням двигуна під кодовою назвою P34. Очікується, що він буде оснащений двигуном V6 з подвійним турбонаддувом потужністю близько 810 к.с., а його запуск відбудеться у 2027 році.

Британський виробник прагне випустити 1000 одиниць P34 протягом першого року. GT з переднім розташуванням двигуна також є частиною дорожньої карти. Ця модель також може вперше запропонувати більше двох місць.