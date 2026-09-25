Meta представила нові VR-окуляри: характеристики (фото, відео)

Meta представила нове покоління VR-окулярів, які компанія позиціонує як пристрій для розваг і роботи. Новинка надійде у продаж навесні 2027 року за ціною $1300.

Зовні VR-окуляри Meta нагадують великі сонцезахисні окуляри та працюють у парі із зовнішнім обчислювальним модулем. Самі окуляри важать 100 грамів, тоді як модуль — ще 300 грамів. Він оснащений 12 ГБ оперативної пам’яті, 128 ГБ вбудованого сховища та слотом microSD.

Характеристики VR-окулярів Meta

Пристрій отримав дисплей micro-OLED із роздільною здатністю 5K та частотою оновлення 120 Гц. Горизонтальне поле зору становить 70°. За відстеження рухів і передачу зображення з реального світу відповідають шість зовнішніх камер, а ще чотири камери всередині окулярів використовуються для відстеження очей.

Окуляри підтримують керування жестами рук, а також біометричне розпізнавання райдужки. Meta також додала режим кольорової передачі зображення з реального світу, тому користувач може бачити навколишній простір під час використання VR.

Пристрій отримав дисплей micro-OLED із роздільною здатністю 5K, about.fb.com

За допомогою VR-окулярів можна дивитися фільми на великих віртуальних екранах або підключати комп’ютер і працювати з кількома вікнами. На старті Meta обіцяє понад 75 ігор із керуванням жестами. Для сумісних VR-ігор Quest також можна буде підключити контролери Touch Plus.

Окрему увагу компанія приділила 3D-контенту. Користувачам запропонують сотні 3D-фільмів для купівлі або оренди, а 3D-контент також з’явиться у сервісах Disney+ та Peacock. Крім того, National Geographic наступного року випустить застосунок зі 180-градусним 3D-відео.

За допомогою VR-окулярів можна дивитися фільми на великих віртуальних екранах, about.fb.com

Meta також анонсувала формат VR Enhanced Cinema, у якому ефекти від 3D-фільмів виходитимуть за межі віртуального екрана та поширюватимуться на простір навколо користувача.

VR-окуляри Meta працюють на процесорі Qualcomm Snapdragon Reality Elite. Акумулятор зовнішнього модуля забезпечує до трьох годин безперервного відтворення відео у високій роздільній здатності. Модуль також підтримує швидку зарядку потужністю 45 Вт.

Автономність і ціна

За ціною $1300 новинка значно дешевша за Apple Vision Pro, який стартував із $3500. Водночас за можливостями VR-окуляри Meta багато в чому повторюють підхід Apple, зокрема використання жестів, відстеження очей, кольорову передачу зображення та великі віртуальні екрани.