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Citroën C3 та C3 Aircross отримали «позашляхові» версії Outdoor (фото)

Технології&Авто
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Citroën представив нові топові комплектації Outdoor для моделей C3, C3 Aircross та електроквадрициклів Ami
Citroën представив нові топові комплектації Outdoor для моделей C3, C3 Aircross та електроквадрициклів Ami
Citroën представив нові топові комплектації Outdoor для моделей C3, C3 Aircross та електроквадрициклів Ami. Експерти вже подейкують, що завдяки такому рішенню Citroen тепер складе серйозну конкуренцію найпопулярнішому в Європі позашляховику Renault Sandero.
Про це повідомляє Autoevolution.

Як виглядають Citroën C3 та C3 Aircross Outdoor

Citroën представив нову комплектацію Outdoor, що буде доступна для квадрицикла Ami, а також для базового хетчбека C3 і субкомпактного кросовера C3 Aircross, і призначена для «повсякденних пригод».
Citroën C3 та C3 Aircross у версії Outdoor — це нові флагманські модифікації. Їх відрізняють унікальні елементи дизайну: новий стиль переднього бампера (власний для кожної моделі), світлодіодні протитуманні фари (у C3 Aircross), декоративні вставки кольору Infra Rouge, перероблений задній бампер, сірі накладки, логотип Outdoor із персонажем-талісманом Migoo та нові 17-дюймові легкосплавні диски.
Citroën C3 Aircross
Citroën C3 Aircross
Колірну гаму доповнив новий відтінок Sequoia Green. Також доступні Perla Nera Black, Mercury Grey, Banquise White та Bright Blue.
У салоні встановлено сидіння Advanced Comfort з оригінальним графічним візерунком та прострочкою кольору Infra Rouge. У цьому ж кольорі виконані ремені безпеки та логотип на кермі.

Які двигуни отримали нові моделі

Модель C3 Outdoor пропонується з бензиновим двигуном, гібридною силовою установкою потужністю 110 к.с. або повністю електричним приводом (запас ходу до 323 км за циклом WLTP).
Для Citroen C3 Aircross передбачено ще ширший вибір силових агрегатів: бензиновий двигун, гібридні установки потужністю 110 і 145 к.с., а також електрична версія із запасом ходу до 397 км (WLTP).
І нарешті, квадрицикл Citroen Ami Outdoor отримав такий самий люк у даху, як у Fiat Topolino Dolcevita, та новий колір кузова — Khaki Green. Також модель оснащена білими сталевими дисками з білими наклейками на колісних арках, наклейками та логотипом серії Outdoor, декоративною смугою у формі «посмішки» спереду та заднім спойлером.
Citroën Ami
Citroën Ami
Зазначимо, що Citroën дедалі впевненіше завойовує нішу більш доступних автомобілів у рамках концерну Stellantis, роблячи акцент не на мінімальній ціні, а на комфорті, оригінальному дизайні та наявності доступних електрифікованих версій.
Такі автомобілі посядуть місце в ієрархії вище за нову топову версію Max, поєднуючи в собі унікальні елементи дизайну, фірмову графіку та підвищений рівень комфорту.
У новій лінійці Outdoor навіть з’явився власний персонаж — талісман на ім’я Мігу (Migoo), створений у стилі коміксів і з яскравим характером.
Продаж розпочнеться 1 листопада в Нідерландах. Щодо ціни, то вартість C3 Outdoor починається від 30 950 євро, а більший C3 Aircross Outdoor коштуватиме від 35 250 євро.
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