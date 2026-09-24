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Demo Day перед Crypto World’s Fair: презентації, фідбек і $5000 призових

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Demo Day перед Crypto World’s Fair: презентації, фідбек і $5000 призових
Demo Day перед Crypto World’s Fair: презентації, фідбек і $5000 призових
Superteam Ukraine проводить два Demo Day для українських технологічних команд у межах глобального хакатону Crypto World’s Fair від Colosseum. Цьогоріч до участі вперше запрошують не лише Web3-проєкти, а й стартапи з інших технологічних сфер.
Реєстрація на Online Demo Day — 9 жовтня
Реєстрація на офлайн зустріч в Києві — 10 жовтня
9 жовтня Demo Day відбудеться онлайн, а 10 жовтня — офлайн у Києві. Команди зможуть презентувати свої продукти перед журі, отримати професійний фідбек, познайомитися з представниками Web3-екосистеми та позмагатися за додаткові грошові призи.

Можливість для стартапів поза Web3

Головна новація цьогорічного Demo Day — Open Track, відкритий для проєктів на інших блокчейнах, кросчейн-рішень та продуктів, які взагалі не працюють із Web3.
Для таких команд це можливість вийти на нову аудиторію та напряму познайомитися з Web3-світом і цифровими активами — без необхідності вже мати блокчейн-продукт. Стартапи зможуть отримати професійний фідбек і перевірити, чи можуть технології блокчейну бути корисними для їхнього бізнесу.
Для участі необхідно мати готове MVP, підготувати pitch deck і презентувати продукт англійською. Також команда має подати свій проєкт на Crypto World’s Fair від України.

Призовий фонд в $5000

Учасники змагатимуться у двох категоріях. У Solana Demo передбачено $1000 за перше місце, $500 — за друге та $200 — за третє.
Для Open Track призи становлять $500, $200 та $100 відповідно.
Загальний призовий фонд двох українських Demo Day — по $5000.
Crypto World’s Fair триватиме з 14 вересня до 12 жовтня. Цьогоріч глобальний хакатон уперше об’єднує різні блокчейн-екосистеми. Solana та Tempo анонсували по $100 000 призових, Base та Robinhood — по $25 000. Найсильніші проєкти також зможуть претендувати на венчурне фінансування.
Окрім участі у Demo Day, українські команди отримають доступ до менторських сесій, воркшопів, фідбеку та коворкінгу в Києві.
Подробиці — в соцмережах Superteam Ukraine.

Довідка

Crypto World’s Fair від Colosseum — глобальний онлайн-хакатон, де фаундери та розробники створюють продукти з використанням блокчейну: від фінансових сервісів і міжнародних платежів до рішень для бізнесу, приватності та AI.
Цього року хакатон вперше об’єднає різні блокчейн-екосистеми з окремими призовими треками. Solana та Tempo вже анонсували по $100 000, а Base та Robinhood — по $25 000. Найсильніші проєкти також зможуть претендувати на венчурне фінансування.
Хакатон триватиме онлайн з 14 вересня до 12 жовтня 2026 року.
Деталі участі — на сторінці Superteam Ukraine.
За матеріалами:
Superteam Ukraine
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