Банки розкриватимуть більше даних про капітал і ліквідність

Національний банк України продовжує поступово приводити вимоги до розкриття банками інформації у відповідність до найкращої практики ЄС.

Про це повідомляється на сайті регулятора.

Довіряйте свої гроші лише надійним банкам. Пропозиції від найкращих можна порівняти за допомогою каталогу на Finance.ua

Які дані банки розкриватимуть додатково

Із кінця 2026 року банки публікуватимуть на власних вебсайтах індивідуальні підвищені значення пруденційних нормативів достатності капіталу та ліквідності, встановлені для них за результатами наглядового процесу в межах Pillar II.

Цю інформацію також оприлюднюватимуть на сторінці Офіційного інтернет-представництва НБУ до 31 грудня.

Крім того, із листопада 2026 року банки додатково розкриватимуть на власних вебсайтах складові розрахунку коефіцієнта чистого стабільного фінансування (NSFR).

Як зміниться оцінювання банків

Розширення обсягу інформації дасть учасникам ринку змогу повніше оцінювати достатність капіталу та стан ліквідності банків.

За даними НБУ, це також сприятиме збереженню прозорості банківського сектору та посиленню ринкової дисципліни, а отже — фінансовій стабільності.

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що Національний банк опублікував дані фінансової звітності банків за 6 місяців, яка показує найзбитковіші фінустанови. Так, найзбитковішим банком за перші шість місяців поточного року виявився банк «Альянс» з відʼємним результатом в 69,8 млн гривень. За ним іде «ПІН Банк» зі збитком в 37,7 млн гривень, а третє місце за збитком посів «Перехідний банк «ЮТЕ Банк», створений у межах урегулювання «РВС Банку» зі збитком 36,2 млн гривень.