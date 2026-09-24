Банки розкриватимуть більше даних про капітал і ліквідність

Із кінця 2026 року банки публікуватимуть на власних вебсайтах індивідуальні підвищені значення пруденційних нормативів достатності капіталу та ліквідності, встановлені для них за результатами наглядового процесу в межах Pillar II.
Цю інформацію також оприлюднюватимуть на сторінці Офіційного інтернет-представництва НБУ до 31 грудня.
Крім того, із листопада 2026 року банки додатково розкриватимуть на власних вебсайтах складові розрахунку коефіцієнта чистого стабільного фінансування (NSFR).
Розширення обсягу інформації дасть учасникам ринку змогу повніше оцінювати достатність капіталу та стан ліквідності банків.
За даними НБУ, це також сприятиме збереженню прозорості банківського сектору та посиленню ринкової дисципліни, а отже — фінансовій стабільності.
Нагадаємо, раніше Finance.ua писав, що Національний банк опублікував дані фінансової звітності банків за 6 місяців, яка показує найзбитковіші фінустанови. Так, найзбитковішим банком за перші шість місяців поточного року виявився банк «Альянс» з відʼємним результатом в 69,8 млн гривень. За ним іде «ПІН Банк» зі збитком в 37,7 млн гривень, а третє місце за збитком посів «Перехідний банк «ЮТЕ Банк», створений у межах урегулювання «РВС Банку» зі збитком 36,2 млн гривень.
Також ми розповідали, що станеться з грошима, якщо банк збанкрутує. Важливо знати, як працює система гарантування вкладів і що відбувається з коштами у разі проблем із банком.