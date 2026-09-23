НБУ виграв апеляцію по стягненню застави за кредитом для банку Жеваго

Центральний апеляційний господарський суд 2 вересня 2026 року задовольнив апеляційну скаргу Національного банку України та скасував ухвалу суду першої інстанції про відкриття провадження у справі про банкрутство ТОВ «Будівельна компанія „Основа“».

Про це повідомляється на сайті регулятора.

Це рішення дає Національному банку можливість застосувати передбачені законодавством України та договором іпотеки способи звернення стягнення на заставне майно ТОВ «Будівельна компанія „Основа“». Майновий комплекс розташований у Києві на вул. Іоанна Павла II, 4/6.

Чому виникла справа про банкрутство

ТОВ «Будівельна компанія „Основа“» є майновим поручителем за зобов’язаннями АТ «Банк „Фінанси та Кредит“» перед Національним банком за кредитами рефінансування.

30 квітня 2026 року за заявою іншого кредитора суд відкрив провадження у справі про банкрутство компанії. Це призвело до запровадження мораторію на задоволення вимог кредиторів та обмежило можливості подальшої реалізації заставного майна, а також спроб розпочати ліквідаційну процедуру щодо майнового поручителя.

Скасувавши ухвалу суду першої інстанції, апеляційний суд встановив те, що обґрунтованих підстав для застосування процедур банкрутства немає.

«Використання процедур банкрутства без належних правових підстав створює суттєві бар’єри для кредиторів, зокрема у вигляді мораторію та блокування процедур стягнення. Позиція апеляційного суду є принциповою для забезпечення балансу інтересів учасників судового процесу та захисту прав забезпечених кредиторів. Чергове судове рішення усуває перешкоди для звернення стягнення на заставне майно», - зазначив директор Юридичного департаменту Національного банку Олександр Зима.

Що це означає для Національного банку

За словами Зими, Національний банк зможе задіяти передбачені законодавством України та договором іпотеки способи звернення стягнення для реалізації своїх прав заставодержателя.

Він додав, що кошти, отримані від реалізації майнового комплексу, будуть спрямовані на часткове погашення заборгованості АТ «Банк «Фінанси та Кредит «за кредитами рефінансування перед Національним банком.

Як майновий комплекс опинився в заставі

ТОВ «Будівельна компанія «Основа» у 2008 році уклало з Національним банком договір іпотеки на майновий комплекс, розташований за адресою: м. Київ, вул. Іоанна Павла ІІ, 4/6, для забезпечення виконання зобов’язань за наданими АТ «Банк «Фінанси та Кредит» кредитами рефінансування.