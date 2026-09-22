Інвестор має гарантувати гроші: НБУ пропонує змінити правила відновлення страховиків Сьогодні 13:37 — Фондовий ринок Інвестиції

Національний банк хоче, щоб фінансова підтримка страховика з боку інвестора була не лише прописана у плані відновлення, а й підтверджена окремим документом.

Регулятор пропонує запровадити обов’язковий гарантійний лист від інвестора, у якому той підтверджуватиме готовність надати кошти, їхнє джерело та строки фінансування.

Коли страховикам знадобиться гарантійний лист

Гарантійний лист має стати невід’ємною частиною плану відновлення діяльності або плану фінансування страховика, якщо передбачені в ньому заходи здійснюватимуться за рахунок коштів інвесторів.

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Національний банк пропонує внести відповідні зміни до Положення про порядок підготовки та оновлення плану безперервної діяльності, плану відновлення діяльності та плану фінансування страховика.

Документ буде необхідний, якщо план передбачає:

збільшення статутного капіталу страховика;

викуп активів, які не включаються до прийнятних активів для розрахунку регулятивного капіталу;

залучення коштів у формі субординованого боргу.

Що має підтвердити інвестор

У гарантійному листі інвестор підтверджуватиме намір забезпечити фінансування у визначеному планом обсязі та строки. Також він має зазначити джерела коштів і підтвердити можливість документально підтвердити їхнє походження на запит НБУ, якщо така вимога встановлена нормативними актами регулятора.

Крім того, інвестор зобов’язуватиметься надати необхідні документи для погодження плану та здійснення заходів із відновлення фінансового стану страховика.

Яку інформацію міститиме документ

НБУ також пропонує затвердити окрему форму гарантійного листа.

У ній передбачатиметься інформація про інвестора — юридичну або фізичну особу, а також його статус щодо страховика. Зокрема, зазначатиметься частка у статутному капіталі, кількість акцій або розмір участі.

Окремо в документі вказуватимуться загальна сума зобов’язань інвестора за передбаченими планом заходами та кінцева дата перерахування коштів або здійснення останнього траншу.