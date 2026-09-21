SoftBank готує рекордний випуск «сміттєвих» облігацій на понад $11 млрд Сьогодні 18:27 — Фондовий ринок SoftBank

SoftBank готується залучити понад $11 млрд на борговому ринку, щоб частково профінансувати нові інвестиції в розробника ChatGPT — OpenAI. Якщо угода відбудеться у запланованому обсязі, вона стане одним із найбільших в історії випусків так званих «сміттєвих» облігацій.

Йдеться про облігації компаній із кредитним рейтингом нижче інвестиційного рівня. Вони вважаються більш ризиковими для інвесторів, тому зазвичай передбачають вищу дохідність — фактично інвестор отримує більший відсоток за те, що бере на себе більший ризик.

Із посиланням на Bloomberg розповідаємо, скільки хоче залучити SoftBank та чому компанія дедалі активніше нарощує боргове фінансування своїх ставок на штучний інтелект.

SoftBank хоче залучити $11 млрд

За даними Bloomberg, SoftBank планує випустити доларові облігації на $10 млрд із трьома строками погашення. Ще €1 млрд (близько $1,1 млрд) компанія хоче залучити через облігації в євро з двома строками погашення.

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Частину отриманих коштів планують спрямувати на чергову інвестицію в OpenAI. Очікується, що ця угода буде закрита наступного місяця. Сам випуск облігацій може бути оцінений уже в четвер.

SoftBank та банки, які організовують випуск, наразі вивчають, яку дохідність інвестори готові вимагати за новими паперами. Остаточні умови ще можуть змінитися.

Попередньо компанія розглядає такі рівні дохідності:

доларові облігації на 3,5 року — трохи менше 9%;

на 5,5 року — близько 9%;

на 7,5 року — від понад 9% до майже 10%;

єврооблігації на 4 роки — близько 7−8%;

на 6 років — близько 8%.

Якщо облігації будуть розміщені за такими ставками, це стане рекордною дохідністю для SoftBank у відповідних валютах і на таких строках, за даними Bloomberg.

SoftBank дедалі більше залежить від інвестицій у OpenAI

Нове залучення коштів є частиною масштабної кампанії SoftBank із фінансування інвестицій у штучний інтелект. Загалом компанія вже взяла на себе зобов’язання інвестувати близько $65 млрд в OpenAI, тому її фінансові результати дедалі тісніше пов’язані з вартістю та майбутньою прибутковістю цієї інвестиції.

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У березні SoftBank уклав угоду про $40 млрд бридж-кредиту для фінансування додаткової інвестиції в OpenAI. Нещодавно компанія погасила залишок за цим кредитом у розмірі $25,9 млрд.

Водночас лише минулого тижня SoftBank оголосив про нові можливості для залучення майже $21 млрд. Зокрема, компанія збільшила маржинальний кредит, забезпечений акціями свого підрозділу Arm Holdings, на $5 млрд — до $25 млрд. Ще на $450 млн було збільшено чинну кредитну лінію, яка тепер становить $6,5 млрд.

Крім того, Apollo Global Management веде переговори про збільшення кредиту для SoftBank на $3,6 млрд — до $9 млрд. Окремо компанія вже залучила кредит на $11,87 млрд, який також має підтримати її інвестиції в OpenAI.

З початку 2026 року SoftBank уже продав майже $15 млрд облігацій у різних валютах. За даними Bloomberg, це зробило компанію найбільшим позичальником із рейтингом нижче інвестиційного рівня на ринку корпоративних облігацій цього року.

Вартість запозичень зростає

Нові борги SoftBank залучає на тлі загального зростання вартості фінансування на світових ринках. При цьому інвестори уважно стежать за ризиками, пов’язаними з масштабними ставками компанії на штучний інтелект.

Дохідність доларових облігацій SoftBank із погашенням у 2031 році на початку вересня зросла до 8,2% проти 6,7% у січні. Одночасно збільшилася і вартість страхування боргу SoftBank від дефолту — нещодавно вона досягла найвищого рівня за три роки.

Додаткову невизначеність створюють і заяви керівників великих ШІ-компаній, зокрема OpenAI, про необхідність обережніше розвивати технологію через ризики для безпеки.

Інвестори також стежать за планами OpenAI щодо виходу на біржу. Генеральний директор компанії Сем Альтман заявив, що OpenAI не планує проводити IPO цього року. Для SoftBank вихід OpenAI на біржу міг би підвищити ліквідність її інвестицій у компанію.

Якщо SoftBank справді розмістить боргові папери приблизно на $11 млрд, це стане одним із найбільших в історії випусків високодохідних облігацій однією компанією, якщо не враховувати угоди з реструктуризації проблемного боргу.