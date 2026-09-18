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Семи банкам бракує 302 млн грн для нового мінімуму статутного капіталу

Фондовий ринок
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Найбільший статутний капітал серед 59 банків має ПриватБанк
Найбільший статутний капітал серед 59 банків має ПриватБанк
Після підвищення мінімального розміру статутного капіталу банків із 200 млн до 250 млн грн семи з 59 платоспроможних банків потрібно збільшити капітал. Загалом для досягнення нового нормативу їм бракує близько 302,45 млн грн.
Верховна Рада 2 вересня ухвалила в цілому законопроєкт № 13007-д, який підвищує мінімальну вимогу до статутного капіталу банків. Для установ, які не відповідають новому нормативу, передбачений шестимісячний період для його виконання.

Яким банкам потрібно збільшити капітал

За даними платформи великих даних Vkursi, нову планку поки не долають:
  • Citibank — 200 000 080 грн;
  • Банк Фамільний — 200 000 054 грн;
  • Комінбанк — 215 748 034 грн;
  • Банк Авангард — 231 800 000 грн;
  • Траст Капітал — 200 000 931 грн;
  • Банк Український Капітал — 200 001 150 грн;
  • Полікомбанк — 200 000 000 грн.
Статутний капітал семи банків
Статутний капітал семи банків, vkursi.pro
Найменше для досягнення нового мінімуму потрібно Банку Авангард — 18,2 млн грн. Комінбанку необхідно збільшити статутний капітал приблизно на 34,25 млн грн.
Решта п’ять банків мають статутний капітал на рівні близько 200 млн грн, тому кожному з них потрібно додатково внести близько 50 млн грн.
Загалом нова вимога стосується майже 12% платоспроможних банків.
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Які банки мають найбільший статутний капітал

Водночас найбільший статутний капітал серед 59 банків має ПриватБанк — 206,06 млрд грн. Далі йдуть Ощадбанк — 49,47 млрд грн, Укрексімбанк — 45,57 млрд грн, Сенс Банк — 28,73 млрд грн та Укргазбанк — 13,84 млрд грн.
Серед семи банків, яким потрібно збільшити капітал, два мають 100% іноземного капіталу: американський Сітібанк та кіпрський Банк Авангард. Банк Фамільний, Комінбанк, Банк Траст-Капітал, Банк «Український капітал» та Полікомбанк належать до банків із приватним капіталом.
Підвищення мінімального статутного капіталу має посилити запас міцності банків та наблизити українські вимоги до європейських. Капітал виконує роль фінансової «подушки безпеки», яка дає змогу банку покривати збитки, зокрема через неповернення кредитів або знецінення активів, не перекладаючи їх на вкладників та інших кредиторів.
За матеріалами:
Фінансовий клуб
Банки України
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