Семи банкам бракує 302 млн грн для нового мінімуму статутного капіталу Сьогодні 09:14 — Фондовий ринок Найбільший статутний капітал серед 59 банків має ПриватБанк

Після підвищення мінімального розміру статутного капіталу банків із 200 млн до 250 млн грн семи з 59 платоспроможних банків потрібно збільшити капітал. Загалом для досягнення нового нормативу їм бракує близько 302,45 млн грн.

Верховна Рада 2 вересня ухвалила в цілому законопроєкт № 13007-д , який підвищує мінімальну вимогу до статутного капіталу банків. Для установ, які не відповідають новому нормативу, передбачений шестимісячний період для його виконання.

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Яким банкам потрібно збільшити капітал

За даними платформи великих даних Vkursi, нову планку поки не долають:

Citibank — 200 000 080 грн;

Банк Фамільний — 200 000 054 грн;

Комінбанк — 215 748 034 грн;

Банк Авангард — 231 800 000 грн;

Траст Капітал — 200 000 931 грн;

Банк Український Капітал — 200 001 150 грн;

Полікомбанк — 200 000 000 грн.

Статутний капітал семи банків, vkursi.pro

Найменше для досягнення нового мінімуму потрібно Банку Авангард — 18,2 млн грн. Комінбанку необхідно збільшити статутний капітал приблизно на 34,25 млн грн.

Решта п’ять банків мають статутний капітал на рівні близько 200 млн грн, тому кожному з них потрібно додатково внести близько 50 млн грн.

Загалом нова вимога стосується майже 12% платоспроможних банків.

Які банки мають найбільший статутний капітал

Водночас найбільший статутний капітал серед 59 банків має ПриватБанк — 206,06 млрд грн. Далі йдуть Ощадбанк — 49,47 млрд грн, Укрексімбанк — 45,57 млрд грн, Сенс Банк — 28,73 млрд грн та Укргазбанк — 13,84 млрд грн.

Серед семи банків, яким потрібно збільшити капітал, два мають 100% іноземного капіталу: американський Сітібанк та кіпрський Банк Авангард. Банк Фамільний, Комінбанк, Банк Траст-Капітал, Банк «Український капітал» та Полікомбанк належать до банків із приватним капіталом.