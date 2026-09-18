0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

3 найбільші авіакомпанії США скорочують заплановані рейси — причини

Фондовий ринок
48
3 найбільші авіакомпанії США скорочують заплановані рейси — причини
3 найбільші авіакомпанії США скорочують заплановані рейси — причини
Три найбільші авіакомпанії США — American Airlines, United Airlines та Southwest Airlines — скорочують або переглядають заплановані рейси через зростання цін на авіапальне.
Про це повідомляє Reuters, пише Діло.
Авіаперевізники намагаються компенсувати подорожчання палива за рахунок вартості квитків, але частину менш прибуткових маршрутів скорочують.
American Airlines очікує, що лише останнє зростання цін на пальне збільшить її витрати у IV кварталі приблизно на $1 млрд.
Фінансовий директор компанії Девон Мей повідомив, що ціна палива у IV кварталі приблизно на $1 за галон (3,79 л) вища за рівень, який компанія закладала у прогнозі в липні. За його словами, кожне зростання ціни палива на 1 цент за галон (0,26 цента за літр) збільшує квартальні витрати American приблизно на $10 млн. Тому авіаперевізник планує скоригувати обсяг рейсів наприкінці IV кварталу.

United і Southwest

United Airlines вже вирішила скасувати частину рейсів, запланованих на грудень. За словами фінансового директора Майкла Лескіна, подальші зміни можливі у I кварталі 2027 року та протягом 2027-го, якщо пальне залишатиметься дорогим.
«Ми літаємо не для того, щоб максимізувати частку ринку. Ми літаємо, щоб максимізувати прибутковість і генерування вільних грошових коштів», — сказав Лескін.
Southwest Airlines уже скоротила заплановане зростання обсягів перевезень на 2026 рік приблизно вдвічі. Спочатку компанія планувала збільшити їх на 2−3% порівняно з 2025 роком.
«Якщо ціна на паливо буде вищою протягом тривалішого часу, природною реакцією буде скорочення потужності», — сказав фінансовий директор Southwest Том Доксі.
Попри це, компанії повідомляють про високий попит на перельоти, зокрема у преміальному та корпоративному сегментах.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems