3 найбільші авіакомпанії США скорочують заплановані рейси — причини Сьогодні 06:51 — Фондовий ринок 3 найбільші авіакомпанії США скорочують заплановані рейси — причини

Три найбільші авіакомпанії США — American Airlines, United Airlines та Southwest Airlines — скорочують або переглядають заплановані рейси через зростання цін на авіапальне.

Про це повідомляє Reuters, пише Діло.

Авіаперевізники намагаються компенсувати подорожчання палива за рахунок вартості квитків, але частину менш прибуткових маршрутів скорочують.

American Airlines очікує, що лише останнє зростання цін на пальне збільшить її витрати у IV кварталі приблизно на $1 млрд.

Фінансовий директор компанії Девон Мей повідомив, що ціна палива у IV кварталі приблизно на $1 за галон (3,79 л) вища за рівень, який компанія закладала у прогнозі в липні. За його словами, кожне зростання ціни палива на 1 цент за галон (0,26 цента за літр) збільшує квартальні витрати American приблизно на $10 млн. Тому авіаперевізник планує скоригувати обсяг рейсів наприкінці IV кварталу.

United і Southwest

United Airlines вже вирішила скасувати частину рейсів, запланованих на грудень. За словами фінансового директора Майкла Лескіна, подальші зміни можливі у I кварталі 2027 року та протягом 2027-го, якщо пальне залишатиметься дорогим.

«Ми літаємо не для того, щоб максимізувати частку ринку. Ми літаємо, щоб максимізувати прибутковість і генерування вільних грошових коштів», — сказав Лескін.

Southwest Airlines уже скоротила заплановане зростання обсягів перевезень на 2026 рік приблизно вдвічі. Спочатку компанія планувала збільшити їх на 2−3% порівняно з 2025 роком.

«Якщо ціна на паливо буде вищою протягом тривалішого часу, природною реакцією буде скорочення потужності», — сказав фінансовий директор Southwest Том Доксі.