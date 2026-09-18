Авіаперевізники намагаються компенсувати подорожчання палива за рахунок вартості квитків, але частину менш прибуткових маршрутів скорочують.
American Airlines очікує, що лише останнє зростання цін на пальне збільшить її витрати у IV кварталі приблизно на $1 млрд.
Фінансовий директор компанії Девон Мей повідомив, що ціна палива у IV кварталі приблизно на $1 за галон (3,79 л) вища за рівень, який компанія закладала у прогнозі в липні. За його словами, кожне зростання ціни палива на 1 цент за галон (0,26 цента за літр) збільшує квартальні витрати American приблизно на $10 млн. Тому авіаперевізник планує скоригувати обсяг рейсів наприкінці IV кварталу.
United і Southwest
United Airlines вже вирішила скасувати частину рейсів, запланованих на грудень. За словами фінансового директора Майкла Лескіна, подальші зміни можливі у I кварталі 2027 року та протягом 2027-го, якщо пальне залишатиметься дорогим.
«Ми літаємо не для того, щоб максимізувати частку ринку. Ми літаємо, щоб максимізувати прибутковість і генерування вільних грошових коштів», — сказав Лескін.
Southwest Airlines уже скоротила заплановане зростання обсягів перевезень на 2026 рік приблизно вдвічі. Спочатку компанія планувала збільшити їх на 2−3% порівняно з 2025 роком.
«Якщо ціна на паливо буде вищою протягом тривалішого часу, природною реакцією буде скорочення потужності», — сказав фінансовий директор Southwest Том Доксі.
Попри це, компанії повідомляють про високий попит на перельоти, зокрема у преміальному та корпоративному сегментах.