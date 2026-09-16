Revolut підтвердив витік даних клієнтів

Британська фінтех-компанія Revolut підтвердила витік конфіденційних даних клієнтів після отримання шахрайських запитів з електронної адреси справжнього державного відомства.
Як повідомляє Reuters, у компанії заявили, що інцидент торкнувся «дуже обмеженої» кількості клієнтів, яких Revolut уже повідомив про витік. Точну кількість постраждалих компанія не розкрила.
Які дані клієнтів могли опинитися у зловмисників
«Системи Revolut і кошти клієнтів не постраждали», — заявив представник компанії.
За його словами, після виявлення інциденту Revolut негайно заблокував адресу, а також повідомив відповідне державне відомство, правоохоронні органи, регуляторів із захисту даних та фінансові регулятори.
За даними TechCrunch, зловмисники отримали доступ до дат народження клієнтів, поштових та електронних адрес, номерів телефонів, а також копій документів, що посвідчують особу, зокрема паспортів і водійських посвідчень.
Нагадаємо, раніше Finance.ua писав, що необанк Revolut підтверджує зацікавленість у виході на український ринок. Водночас терміни, коли Revolut знову запропонує свої продукти клієнтам в Україні, невідомі.