0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Revolut підтвердив витік даних клієнтів

Фондовий ринок
1
Системи Revolut і кошти клієнтів не постраждали
Системи Revolut і кошти клієнтів не постраждали
Британська фінтех-компанія Revolut підтвердила витік конфіденційних даних клієнтів після отримання шахрайських запитів з електронної адреси справжнього державного відомства.
Як повідомляє Reuters, у компанії заявили, що інцидент торкнувся «дуже обмеженої» кількості клієнтів, яких Revolut уже повідомив про витік. Точну кількість постраждалих компанія не розкрила.

Які дані клієнтів могли опинитися у зловмисників

«Системи Revolut і кошти клієнтів не постраждали», — заявив представник компанії.
За його словами, після виявлення інциденту Revolut негайно заблокував адресу, а також повідомив відповідне державне відомство, правоохоронні органи, регуляторів із захисту даних та фінансові регулятори.
Місце для вашої реклами
За даними TechCrunch, зловмисники отримали доступ до дат народження клієнтів, поштових та електронних адрес, номерів телефонів, а також копій документів, що посвідчують особу, зокрема паспортів і водійських посвідчень.
Нагадаємо, раніше Finance.ua писав, що необанк Revolut підтверджує зацікавленість у виході на український ринок. Водночас терміни, коли Revolut знову запропонує свої продукти клієнтам в Україні, невідомі.
За матеріалами:
Фінансовий клуб
Revolut
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems