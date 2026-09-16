Revolut підтвердив витік даних клієнтів Сьогодні 22:36 — Фондовий ринок Системи Revolut і кошти клієнтів не постраждали Британська фінтех-компанія Revolut підтвердила витік конфіденційних даних клієнтів після отримання шахрайських запитів з електронної адреси справжнього державного відомства. Як повідомляє Reuters, у компанії заявили, що інцидент торкнувся «дуже обмеженої» кількості клієнтів, яких Revolut уже повідомив про витік. Точну кількість постраждалих компанія не розкрила. Які дані клієнтів могли опинитися у зловмисників «Системи Revolut і кошти клієнтів не постраждали», — заявив представник компанії. За його словами, після виявлення інциденту Revolut негайно заблокував адресу, а також повідомив відповідне державне відомство, правоохоронні органи, регуляторів із захисту даних та фінансові регулятори. Місце для вашої реклами За даними TechCrunch, зловмисники отримали доступ до дат народження клієнтів, поштових та електронних адрес, номерів телефонів, а також копій документів, що посвідчують особу, зокрема паспортів і водійських посвідчень. Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що необанк Revolut підтверджує зацікавленість у виході на український ринок. Водночас терміни, коли Revolut знову запропонує свої продукти клієнтам в Україні, невідомі.

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