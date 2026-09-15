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США ввели санкції проти одного з найбільших російських банків за роботу у фінансовому секторі Ірану

Фондовий ринок
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США попередили про ризики для партнерів ВТБ
США попередили про ризики для партнерів ВТБ
Міністерство фінансів США 14 вересня внесло російський банк ВТБ до санкційного списку за іранською програмою. У відомстві заявили, що банк працює у фінансовому секторі Ірану й допомагає йому обходити санкції.
Про це пише Суспільне.

ВТБ розширював роботу в Ірані

Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) внесло ВТБ до списку, сформованого відповідно до указу президента США, який стосується окремих секторів іранської економіки, зокрема фінансового. У Мінфіні США заявили, що російський банк працює у цьому секторі.
За даними відомства, протягом останніх трьох років ВТБ налагодив кореспондентські відносини — рахунки для взаємних платежів — із підсанкційними іранськими банками.
У січні 2025 року банк почав розширювати свою присутність у Тегерані. ВТБ відкрив офіси в Ірані для тіснішої координації роботи з іранською владою та нарощування торгівлі між двома країнами.
Банк також створив систему розрахунків у національних валютах через кореспондентські рахунки в іранських ріалах і російських рублях. У Мінфіні США стверджують, що ВТБ вживав заходів для переміщення заморожених іранських активів на мільярди доларів.

США попередили про ризики для партнерів ВТБ

Санкції ухвалили в межах операції Economic Outcast («Економічний вигнанець»), про яку міністр фінансів США Скотт Бессент оголосив 24 серпня 2026 року. У відомстві називають її економічним «днем Д» і діють разом з іншими органами влади США, Євросоюзом, Великою Британією та партнерами з держав Затоки.
«Міністерство фінансів не терпітиме жодної підтримки режиму і продовжуватиме виявляти, викривати та ізолювати тих, хто допомагає Ірану», — сказав Бессент.
Це передбачає вищий ризик вторинних санкцій і пришвидшене покарання для тих, хто продовжує вести справи з Іраном. У Мінфіні заявили, що іноземні фінансові установи, які працюватимуть з ВТБ після внесення до списку, наражаються на високі ризики, та закликали їх негайно розірвати відносини з банком. OFAC може заборонити таким установам відкривати чи вести кореспондентські рахунки у США або встановити для них жорсткі умови. Це стосується тих, хто свідомо проводить значні операції в інтересах ВТБ.
У відомстві заявили, що тепер ВТБ належить до найбільш підсанкційних фінансових установ світу. Раніше OFAC вже вносило ВТБ до санкційних списків: 24 лютого 2022 року він потрапив під указ № 14024 як підконтрольний російській владі, а 15 січня 2025 року — під указ № 13662 за роботу у фінансовому секторі рф.
За матеріалами:
suspilne.media
СШАСанкціїБанки УкраїниІран
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