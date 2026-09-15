На Хмельниччині побудують новий вітропарк — деталі Сьогодні 12:12 — Енергетика На Хмельниччині побудують новий вітропарк — деталі

ТОВ «ВЕС Солобківці» планує будівництво вітрової електростанції потужністю до 117 МВт на території Солобковецької та Ярмолинецької громад Хмельницького району Хмельницької області.

Таке повідомлення про плановану діяльність оприлюднене в межах процедури оцінки впливу на довкілля, йшлося у випуску ExPro Renewables Weekly.

Вітропарк може складатися з 15 турбін

Проєкт передбачає встановлення до 15 вітроенергетичних установок потужністю до 7,8 МВт кожна. Таким чином, максимальна встановлена потужність ВЕС може становити до 117 МВт.

Висота башт вітротурбін передбачається до 168 м, діаметр ротора — до 175 м. Орієнтовна площа земельної ділянки для розміщення однієї турбіни становитиме до 0,6 га.

За основною технічною альтернативою електростанцію планують приєднати кабельними лініями 35 кВ до нової підстанції 110/35 кВ. Як альтернативний варіант розглядається використання повітряних ліній 35 кВ.

У межах проєкту також планується облаштування технологічних проїздів, будівельних майданчиків та іншої необхідної інфраструктури.

ВЕУ мають бути розміщені на земельних ділянках, які перебувають у користуванні компанії. Для реалізації проєкту їх цільове призначення планують змінити на землі для розміщення, будівництва та експлуатації об’єктів енергогенеруючих підприємств.