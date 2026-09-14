Підготовка України до зими: що кажуть енергетики

З його слів, протягом останнього року українські енергетики зробили все можливе, щоб відновити пошкоджені потужності, сформувати необхідні запаси та посилити захист енергетичної інфраструктури.
«У результаті Україна входить у зиму сильнішою та краще підготовленою, ніж рік тому», — зазначив Тімченко.
Він наголосив, що в умовах загрози нових російських атак критичним фактором для стабільної роботи енергосистеми залишається захист. Від його ефективності значною мірою залежатимуть наслідки атак для українців та економіки.
Раніше
Президент Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами заявив, що Україна готова шукати компроміс із росією щодо чутливих питань, пов’язаних з енергетикою та зерном.
Водночас потреби української енергетики на найближчі десятиліття оцінюються щонайменше у 91 млрд доларів. Йдеться не лише про відновлення пошкодженої інфраструктури, а й про масштабні інвестиції у нову генерацію та розвиток енергетичного сектору.