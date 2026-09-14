Підготовка України до зими: що кажуть енергетики Сьогодні 10:00 — Енергетика Підготовка України до зими: що кажуть енергетики

Українська енергосистема сьогодні краще підготовлена до проходження п’ятої зими з початку повномасштабного вторгнення.

Але ключовим фактором залишається посилення захисту.

Про це повідомив генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко.

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З його слів, протягом останнього року українські енергетики зробили все можливе, щоб відновити пошкоджені потужності, сформувати необхідні запаси та посилити захист енергетичної інфраструктури.

«У результаті Україна входить у зиму сильнішою та краще підготовленою, ніж рік тому», — зазначив Тімченко.

Він наголосив, що в умовах загрози нових російських атак критичним фактором для стабільної роботи енергосистеми залишається захист. Від його ефективності значною мірою залежатимуть наслідки атак для українців та економіки.

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Попри воєнні ризики, Україна продовжує розбудовувати більш стійку енергосистему. За словами Тімченка, після завершення війни країна може отримати одну з найсучасніших енергетичних систем у Європі.

Раніше Тімченко закликав міжнародних інвесторів інвестувати в енергетичний сектор України.

Раніше Президент Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами заявив, що Україна готова шукати компроміс із росією щодо чутливих питань, пов’язаних з енергетикою та зерном.