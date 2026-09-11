Близько 80% атакованих росіянами АЗС відновлюються — експерт Сьогодні 18:10 — Енергетика Укриття на АЗК ОККО

Близько 80% автозаправних станцій, які атакували росіяни, відновлюють роботу. Тому такі удари не впливають на паливний ринок і мають на меті виключно тероризувати мирне населення.

Про це у Facebook написав директор «Консалтингової групи А-95» Сергій Куюн.

За його словами, останнім часом росіяни атакують автозаправні станції, зокрема в Києві. Напередодні атак у мережі з’явився перелік столичних АЗС, які нібито могли стати цілями ударів.

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«Принаймні за два дні постраждало три з вісімнадцяти станцій. Схоже також, хтось хотів, щоб той список всі побачили. Тепер ці удари виглядають як справжній квест — є станція в списку чи нема?» — зазначив Куюн.

Він наголосив, що загалом тактика російських атак не змінилася і схожа на ту, яку ворог застосовував у Сумах, Харкові, Запоріжжі та Дніпрі. Водночас у Києві поки що немає атак із використанням FPV-дронів, «Молній» та КАБів.

«Сенс цих атак по АЗС один — терор», — написав експерт.

Атаки не спричинили дефіциту пального

Куюн навів дані, за якими від початку атак на АЗС було пошкоджено понад 300 станцій.

«Близько 80% станцій відновлюється. Тому в жодному регіоні немає дефіциту пального або зростання цін внаслідок цього», — зазначив він.

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За даними Державної податкової служби, у Києві наразі діють 270 ліцензій на роздрібну торгівлю нафтопродуктами, а в Київській області — 529. Загалом це близько 800 АЗС.

«Відповідно говорити про якийсь вплив цих атак на ринок точно не доводиться», — наголосив Куюн.

АЗС облаштовують тимчасові укриття

За словами експерта, наразі ефективного захисту АЗС від ударів дронів типу Shahed немає. У прифронтових регіонах на деяких станціях уже встановлюють захисні конструкції.

Водночас Куюн наголосив на необхідності забезпечувати безпеку людей під час повітряних тривог.

«В тривогу автозаправна станція точно не найкраще місце для перебування», — зазначив він.

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Експерт навів приклад АЗС OKKO на Одеській трасі, де за два дні збудували тимчасове мобільне укриття. За його словами, такі укриття вже є на UPG на Окружній дорозі та на AMIC у Ворзелі. У прифронтових регіонах їх встановлюють десятками.

«Вочевидь, скоро вони масово з’являться і в столиці», — додав Куюн.