«Принаймні за два дні постраждало три з вісімнадцяти станцій. Схоже також, хтось хотів, щоб той список всі побачили. Тепер ці удари виглядають як справжній квест — є станція в списку чи нема?» — зазначив Куюн.
Він наголосив, що загалом тактика російських атак не змінилася і схожа на ту, яку ворог застосовував у Сумах, Харкові, Запоріжжі та Дніпрі. Водночас у Києві поки що немає атак із використанням FPV-дронів, «Молній» та КАБів.
«Сенс цих атак по АЗС один — терор», — написав експерт.
Експерт навів приклад АЗС OKKO на Одеській трасі, де за два дні збудували тимчасове мобільне укриття. За його словами, такі укриття вже є на UPG на Окружній дорозі та на AMIC у Ворзелі. У прифронтових регіонах їх встановлюють десятками.
«Вочевидь, скоро вони масово з’являться і в столиці», — додав Куюн.
Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав, що росія продовжує цілеспрямовано бити по складах і продовольчій логістиці. Нещодавно міністр аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький заявив, що значна частина сучасних потужностей для зберігання вже знищена, подекуди до 90%. Водночас співвласник мереж Eva і Varus, президент корпорації Terwin Руслан Шостак заявляє, що росії знадобляться десятиліття, щоб знищити 90% українських складів. За його словами, наразі збереглося практично 50% складських площ вищих класів.