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Зеленський допустив компроміс з рф щодо енергетики

Енергетика
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Зеленський допустив компроміс з рф щодо енергетики
Зеленський допустив компроміс з рф щодо енергетики
Президент Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами заявив, що Україна готова шукати компроміс із росією щодо чутливих питань, пов’язаних з енергетикою та зерном.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив президент Володимир Зеленський у коментарі журналістам.
За словами Зеленського, питання енергетики та постачання зерна важливі не лише для України та росії, а й для багатьох інших держав. Зокрема президент згадав Індію, ОАЕ, Саудівську Аравію, Єгипет, країни Азії та інші держави.
«Зерно, енергетика — болючі питання для України та росії. І це болючі питання для всього світу. І це болючі питання для Індії на сьогодні, для ОАЕ, для Саудівської Аравії, Єгипту, Азії, багатьох країн. Ми готові знайти компроміс», — сказав президент.
Глава держави окремо зазначив, що під час обговорення можливого компромісу необхідно враховувати дії обох сторін. За його словами, Україна вже пішла на значну кількість компромісів і не повинна залишатись єдиною стороною, яка продовжує робити кроки назустріч.
Таким чином, Зеленський пов’язав подальше просування з цих чутливих питань не лише з готовністю Києва шукати рішення, а й із необхідністю відповідних дій з боку росії.
Президент також підкреслив міжнародне значення питань енергетики та зерна, оскільки вони торкаються інтересів одразу кількох регіонів та держав.
За матеріалами:
РБК-Україна
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