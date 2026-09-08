Goldman Sachs попередив про можливе зростання ціни нафти до $120 Сьогодні 06:43 — Енергетика

Ціна нафти може зрости до $120 за барель, якщо атаки на судноплавство на Близькому Сході посиляться. Аналітики Goldman Sachs оцінюють ризик подальшого розширення та поглиблення перебоїв у судноплавстві як суттєвий.

Про це повідомляє OilPrice з посиланням на співкерівника відділу досліджень світового ринку сировинних товарів Goldman Sachs Даана Стройвена.

Ціни наблизилися до $100

На тлі нового загострення бойових дій ціни на нафту останніми днями зростали. На початку торгів в Азії в понеділок котирування піднялися до найвищого рівня із середини липня та наблизилися до позначки $100 за барель.

Brent торгувалася вище $97 за барель, а американська WTI — вище $92 за барель. Стройвен заявив Bloomberg TV, що Goldman Sachs бачить значний потенціал для подальшого зростання цін на сиру нафту.

США заявили про удари по танкерах

За даними видання, напруга зросла після того, як США заявили про удар по трьох іранських нафтових танкерах. США повідомили, що завдали удару у відповідь на те, що Корпус вартових ісламської революції націлив балістичні ракети на два американські військові кораблі.

Спікер іранського парламенту Мохаммад Багер Калібаф після цього заявив, що період пропорційних відповідей завершився, а подальша реакція Ірану буде швидшою, важчою і болючішою. Іран також заявив про намір найближчими днями оголосити нову зону виключення, яка, за його повідомленням, простягатиметься від лінії американської морської блокади в напрямку Ормузької протоки та Перської затоки.

Подорожчати можуть також газ і нафтопродукти

Стройвен вважає, що інвесторам також варто зважати на можливе подорожчання природного газу та нафтопродуктів. За його словами, шоки пропозиції на газовому та паливному ринках є сильнішими, ніж на ринку сирої нафти.

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