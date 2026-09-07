Безпечна оренда будинку: як розподілити витрати Сьогодні 08:00 — Нерухомість

Безпечна оренда будинку: як розподілити витрати

Оренда будинку за містом з дорогим автономним обладнанням потребує чіткого розподілу фінансової відповідальності між власником і мешканцем.

Експерти вказують на важливість чітких домовленостей щодо обслуговування техніки та застерігають від невигідних коротких контрактів.

Витрати з власником

Одним із найважливіших моментів у договорі про оренду автономного будинку, наголошує у коментарі РБК-Україна експерт із заміської нерухомості агенції «D-22» Павло Ребека, є розподіл витрат на обслуговування техніки.

Загалом, за його словами, єдиного універсального правила тут не існує. Тому сторони найчастіше домовляються за логікою: хто користується — той і покриває поточні витрати.

Тобто, пояснює він, якщо орендар активно користується генератором, то всі витрати на заміну мастила, фільтрів та інші планові сервісні роботи лягають на нього. А от щорічний сервіс систем та відновлення зношеного чи зламаного обладнання зазвичай залишається за власником.

Хоча все залежить від конкретних домовленостей, найсправедливішою умовою, зауважує Ребека, є формат, коли власник готує будинок до зими «під ключ», а орендар підтримує цей стан і покриває поточні витратні матеріали під час свого проживання.

Оптимальний термін договорів

Перед зимою, вказує рієлтор та експерт з нерухомості Олександр Бойко, орендодавці зазвичай обережно ставляться до коротких договорів, оскільки їм важливо прогнозувати доходи та уникати простою об’єкта в холодний сезон.

Тому, зазначає рієлтор, для якісних будинків із нормальною автономністю найбільш типовим є термін від шести місяців.

Короткостроковий формат також доступний, додає Бойко, утім він менш вигідний для орендаря, оскільки орендодавці закладають ризик простою та повторного пошуку клієнта.

Юридичний захист

Для тих, хто планує орендувати житло офіційно та на тривалий термін, адвокат, керуючий адвокатським бюро «Лотиш і партнери» Андрій Лотиш в коментарі РБК-Україна пояснює, що такі юридичні механізми в Україні існують уже сьогодні.

За його словами, реальний захист для орендаря створюється насамперед умовами договору. Зокрема, це:

чіткі підстави дострокового припинення;

формула індексації орендної плати для зменшення ризику раптового підвищення ціни;

відповідальність за безпідставне припинення;

правила на випадок продажу об’єкта;

належне документування виконання договору.

Раніше ми писали , що в Україні витрати на оренду однокімнатної квартири можуть зрівнятися з ціною її купівлі за 9−17 років. Найдовше це триватиме у Житомирі та Рівному, а найшвидше — у Запоріжжі.

У Житомирі та Рівному потрібно приблизно 17 років, щоб сукупна вартість оренди зрівнялася з ціною купівлі квартири.

Найшвидше витрати на оренду зрівнюються з вартістю житла у Запоріжжі — за 9 років.

Медіанна вартість оренди однокімнатної квартири в місті становить 7 тис. грн на місяць, тоді як придбати таке житло можна приблизно за 717 тис. грн.

Далі йдуть Дніпро та Івано-Франківськ, сума орендних платежів зрівнюється з ціною однокімнатної квартири приблизно за 10 і 11 років відповідно.

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