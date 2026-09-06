Рейтинг найдорожчих міст Європи для купівлі житла (інфографіка)

Таким чином, квартира площею 80 кв. м обійдеться приблизно у 1,83 млн євро у Цюриху та 1,56 млн євро у Женеві.
Третє місце посів Лондон, де за квадратний метр доведеться заплатити 17 241 євро. Відповідно, квартира площею 80 кв. м коштуватиме близько 1,38 млн євро.
Замикають пʼятірку найдорожчих міст Європи для купівлі житла Париж (12 771 євро за кв. м) та Відень (12 483 євро).
Де житло доступніше
Найнижча середня вартість квадратного метра серед європейських міст у рейтингу зафіксована у Стамбулі — 2 646 євро.
Друге місце посіли Афіни, де за 1 кв. м у середньому просять 3 442 євро, а третє — Брюссель із показником 4 380 євро.
Раніше Finance.ua писав, що в Україні витрати на оренду однокімнатної квартири можуть зрівнятися з ціною її купівлі за 9−17 років. Найдовше це триватиме у Житомирі та Рівному, а найшвидше — у Запоріжжі.