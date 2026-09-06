Рейтинг найдорожчих міст Європи для купівлі житла (інфографіка) Сьогодні 14:11 — Нерухомість

Де найвищі ціни на житло в Європі, Фото: magnific

Найвищі ціни на житло серед європейських міст зафіксували у швейцарських Цюриху та Женеві, тоді як найдоступнішим містом для купівлі нерухомості визнали Стамбул.

Про це свідчить звіт «Mapping the World’s Prices 2026», підготовлений Deutsche Bank Research Institute, пише Euronews.

Аналітики порівняли середню вартість квадратного метра квартир у центральних районах 28 європейських міст.

Де найвищі ціни на житло в Європі

Середня ціна квадратного метра у Європі становить 9 090 євро. Відповідно, середня вартість квартири площею 80 кв. м — близько 727 тис. євро.

Швейцарія очолила європейський рейтинг одразу з двома містами. У Цюриху квадратний метр квартири в центрі коштує в середньому 22 910 євро, а в Женеві — 19 439 євро.

Таким чином, квартира площею 80 кв. м обійдеться приблизно у 1,83 млн євро у Цюриху та 1,56 млн євро у Женеві.

Третє місце посів Лондон, де за квадратний метр доведеться заплатити 17 241 євро. Відповідно, квартира площею 80 кв. м коштуватиме близько 1,38 млн євро.

Замикають пʼятірку найдорожчих міст Європи для купівлі житла Париж (12 771 євро за кв. м) та Відень (12 483 євро).

ТОП-10 найдорожчих міст Європи для купівлі житла, Інфографіка створена за допомогою ШІ

Де житло доступніше

Найнижча середня вартість квадратного метра серед європейських міст у рейтингу зафіксована у Стамбулі — 2 646 євро.

Друге місце посіли Афіни, де за 1 кв. м у середньому просять 3 442 євро, а третє — Брюссель із показником 4 380 євро.

Раніше Finance.ua писав , що в Україні витрати на оренду однокімнатної квартири можуть зрівнятися з ціною її купівлі за 9−17 років. Найдовше це триватиме у Житомирі та Рівному, а найшвидше — у Запоріжжі.

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