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Помилки при купівлі нерухомості: ріелтор назвав ТОП-3

Нерухомість
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Помилки при купівлі нерухомості: ріелтор назвав ТОП-3
Помилки при купівлі нерухомості: ріелтор назвав ТОП-3
Люди часто роблять одні й ті ж помилки під час купівлі та будівництва будинку, які можуть призвести до значних додаткових витрат.
Про це УНІАН повідомив рієлтор Олександр Бойко.

1 помилка

«Найпоширеніша помилка при купівлі готового будинку це емоційне рішення за першим враженням від ремонту. Свіжі шпалери та меблі не говорять нічого про стан даху, фундаменту та інженерії. Має сенс звертати увагу насамперед на те, що дорого виправляти, а не на те, що легко поміняти», — розповів експерт.
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2 помилка

Друга помилка полягає в недооцінці документів: невідповідність фактичного будинку тому, що зареєстровано, неврегульовані межі ділянки, неоформлені прибудови.
«Такі моменти потім блокують угоди, кредити та перепродаж. Я рекомендую перевіряти документи до того, як ви „закохалися“ в об’єкт, а не після», — наголосив Бойко.
Водночас експерт зазначив, що при будівництві головною помилкою є занижений бюджет. Люди рахують «коробку з дахом» і забувають про утеплення, інженерні мережі, оздоблення, ворота, доріжки, благоустрій. За його словами, практика показує, що будівництво майже завжди коштує більше, ніж планували на старті, тому закладати резерв — не обережність, а необхідність.
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3 помилка

«Ще одна типова помилка це економія на проєкті та нагляді. Будувати „за малюнком у телефоні“ і довіряти бригаді без технічного контролю — це найдорожча економія, яку я бачив у своїй практиці. Помилки, закладені на етапі фундаменту чи перекриттів, потім або не виправляються взагалі, або виправляються за дуже великі гроші», — розповів рієлтор.
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Якщо бюджет обмежений, експерт радить дивитися на готові будинки з косметичними недоліками, але здоровою конструктивною частиною, трохи далі від міста, ніж хотілося б.
«Це дозволяє зафіксувати витрати на старті і поступово вкладатися в оздоблення за власним темпом. Будівництво з нуля при жорстко обмеженому бюджеті ризикованіше, адже воно дуже чутливе до будь-якого подорожчання матеріалів», — зазначив Бойко.
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Раніше оглядачка ринку нерухомості Вікторія Берещак розповіла про реальну вартість житла — від обов’язкових податків і юридичних платежів до шаленого здорожчання ремонту та щомісячного утримання.
За матеріалами:
Finance.ua
Нерухомість
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