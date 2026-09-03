Компенсація за знищене житло: скільки часу можуть розглядати заяву Сьогодні 08:33 — Нерухомість

Пошкоджене через війни житло

Очікування компенсації за пошкоджене чи знищене житло може затягнутися, однак розгляд заяви не може тривати безкінечно. Адже закон визначає строки, у які комісія має розглянути заяву та ухвалити рішення.

Із посиланням на « Юридичний порадник для ВПО » пояснюємо, скільки часу комісія має на розгляд заяви, коли цей строк можуть продовжити або зупинити та що робити у разі затримки.

Скільки часу мають розглядати заяву

За загальним правилом, заяву на компенсацію мають розглянути протягом 30 календарних днів. Відлік починається з дня подання заяви. Якщо її подали до створення відповідної комісії, строк рахують від дати її утворення.

На Finance.ua ви можете застрахувати власне чи орендоване житло від наслідків воєнних дій і «прильотів» 🏠 Деталі тут.

Розгляд завершується внесенням до Реєстру рішення про надання компенсації або відмову в її наданні.

За ці 30 днів комісія має:

перевірити документи та інформацію,

за потреби отримати додаткові відомості від державних і комунальних органів,

організувати обстеження житла,

визначити розмір компенсації,

ухвалити рішення.

Водночас строки для пошкодженого та знищеного житла мають свої особливості.

Для пошкодженого житла розгляд можуть зупинити, зокрема, якщо заявник не подав усіх необхідних документів чи інформації або неможливо забезпечити присутність власника чи його представника на об’єкті у передбачених випадках.

Для знищеного житла строк розгляду можуть продовжити ще на 30 календарних днів, якщо об’єкт розташований на території громади, що перебуває в районі бойових дій, тимчасовій окупації, оточенні або блокуванні. У такому разі загальний строк може становити до 60 календарних днів.

Що робити, якщо рішення затримується

Якщо розгляд заяви зупинили, комісія має ухвалити відповідне рішення із зазначенням конкретних підстав і повідомити про це заявника невідкладно, але не пізніше наступного робочого дня.

Після усунення причин зупинення комісія має поновити розгляд протягом 5 робочих днів. При цьому строк розгляду продовжується з урахуванням часу, який минув до зупинення.

Водночас 90 днів, про які іноді йдеться у зв’язку з компенсацією, не є загальним строком розгляду заяви. Цей період стосується дистанційного обстеження знищеного житла. Якщо під час такого обстеження не вдалося підтвердити факт знищення, заявник має 90 днів для подання додаткових фото, відео чи інших матеріалів.

Читайте також Уряд хоче дозволити приватизацію квартир і будинків, зруйнованих через війну

Якщо встановлений строк минув, а рішення немає, рекомендують письмово звернутися до комісії або уповноваженого органу. У зверненні варто вказати номер і дату заяви, дані про нерухомість та попросити повідомити поточний статус заяви, чи зупиняли її розгляд і з яких причин, а також коли очікувати рішення.

Якщо бездіяльність не припиняється, її можна оскаржити до відповідного виконавчого органу місцевої ради або військової адміністрації. Також бездіяльність комісії можна оскаржити в адміністративному суді.

При цьому в суді можна вимагати визнати бездіяльність протиправною та зобов’язати уповноважений орган розглянути заяву. Суд не визначає розмір компенсації.

Раніше ми повідомляли , що якщо житло пошкоджене через війну, подати заяву на компенсацію за програмою єВідновлення можна не лише через «Дію». Для тих, хто не має технічної можливості скористатися застосунком або хоче оформити все особисто, доступний ЦНАП. Причому звернутися можна до будь-якого центру незалежно від місця реєстрації чи розташування пошкодженого житла.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.