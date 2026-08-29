Чи можна втратити квартиру, якщо її немає в реєстрі Сьогодні 14:19 — Нерухомість

Будинок, Фото: magnific

Втрата паперових документів на квартиру, будинок чи іншу нерухомість не обов’язково означає, що власнику потрібно оформлювати їх дублікати. Якщо інформація про право власності вже внесена до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, підтвердити його можна за даними реєстру.

Про це пише «Судово-юридична газета».

Чи потрібно відновлювати втрачені документи

Державний реєстр речових прав на нерухоме майно містить інформацію про нерухомість, права на неї та проведені реєстраційні дії.

Наявність відомостей у реєстрі має практичне значення для власника, оскільки:

фіксує інформацію про право власності;

зменшує ризик незаконної або повторної реєстрації майна іншою особою;

допомагає протидіяти шахрайству та подвійному відчуженню нерухомості;

забезпечує цифрове зберігання інформації про майно та реєстраційні дії.

Якщо право власності на нерухомість уже зареєстроване в ДРРП, відновлювати паперові документи лише для підтвердження цього права не потрібно.

Відомості з електронного реєстру можуть використовуватися для підтвердження зареєстрованого права власності. Це особливо важливо для внутрішньо переміщених осіб та людей, чиє житло було пошкоджене або знищене внаслідок бойових дій.

Чи можна втратити квартиру, якщо її немає в реєстрі

Відсутність інформації про нерухомість у ДРРП сама по собі не припиняє і не скасовує право власності, якщо воно було законно набуте.

Тобто власник не втрачає квартиру чи будинок лише через те, що відомості про право свого часу не були внесені до електронного реєстру.

Однак відсутність відомостей у ДРРП може створити труднощі під час проведення юридичних операцій із майном. Зокрема, проблеми можуть виникнути при:

продажу нерухомості;

оформленні спадщини;

отриманні іпотеки;

здійсненні інших правочинів із майном;

отриманні державної компенсації.

Що робити з нерухомістю, оформленою до 2013 року

Права на нерухомість, які були законно набуті та належним чином оформлені до 2013 року, залишаються чинними навіть без запису в сучасному електронному реєстрі.

Водночас власники можуть внести інформацію про такі права до ДРРП. Це дозволить перевести відомості про нерухомість у цифровий формат і спростити проведення майбутніх операцій із нею.

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