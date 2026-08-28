Яку частину зарплати молоді доведеться витрачати на оренду однокімнатної квартири Сьогодні 13:00 — Нерухомість

Перше соціальне житло в Україні зведуть у п'яти містах, www.freepik.com

Аналітики проаналізували, яку частину зарплати молоді доведеться витрачати на оренду однокімнатної квартири та скільки років знадобиться, щоб накопичити на власне житло у різних містах України.

Згідно дослідження «OLX Нерухомість», яке є у розпорядженні УНІАН, для розрахунку використали медіанну зарплату у вакансіях, які підходять для студентів або кандидатам до 18 років.

Станом на липень 2026 року вона становить 29 306 грн.

«За умови, що молода людина могла б відкладати всю медіанну зарплату у категорії, а саме 29 306 грн на місяць — найдовше накопичувати на однокімнатну квартиру на вторинному ринку довелося б у Києві, Львові та Ужгороді — близько 10 років. Це умовний розрахунок, який дає змогу порівняти доступність житла між містами без урахування щоденних витрат, інфляції чи зміни цін на нерухомість», — ідеться в дослідженні.

Близько 8 років знадобилося б, щоб накопичити на однокімнатну квартиру у Вінниці та Чернівцях. Ще у трьох містах цей термін становить приблизно 7 років — у Луцьку, Рівному та Тернополі.

Шість років молодій людині потрібно було б накопичувати на власне житло в Житомирі, Одесі, Хмельницькому, Черкасах та Івано-Франківську. У Полтаві умовний термін накопичення становить близько 5 років, у Дніпрі, Кропивницькому та Чернігові — приблизно 4 роки.

Ще доступнішим за цим показником є житло у Харкові, Сумах та Миколаєві, де на купівлю однокімнатної квартири на вторинному ринку знадобилося б близько 3 років накопичень. Найкоротший умовний термін серед проаналізованих міст — у Запоріжжі та Херсоні: близько 2 років.

Де молоді доступніше орендувати «однушку»

Зазначається, що найбільшу частину медіанної зарплати молоді доведеться витрачати на оренду однокімнатної квартири в Ужгороді — 76,4% місячного доходу. Медіанна вартість оренди тут становить 22 404 грн. Майже такий самий показник у Львові — 76%, де однокімнатну квартиру пропонують у середньому за 22 248 грн на місяць.

Далі йде Івано-Франківськ, де медіанна оренда становить 17 707 грн, або близько 60% зарплати. У Києві на оренду однокімнатної квартири потрібно витратити приблизно 58% доходу — медіанна ставка тут становить 17 000 грн.

Близько половини зарплати потребуватиме оренда у Чернівцях, Луцьку та Тернополі. У Чернівцях і Луцьку медіанна вартість становить 15 000 грн, або близько 51% доходу, у Тернополі — 14 800 грн, що також відповідає приблизно 51% зарплати.

У Вінниці на оренду однокімнатної квартири потрібно витратити близько 48% медіанного доходу — оренда коштує в середньому 14 000 грн. В Одесі цей показник становить 44%, або 13 000 грн на місяць, у Хмельницькому — 43%, або 12 500 грн.

УНІАН За матеріалами:

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