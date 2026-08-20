ПАРТНЕРСЬКА Надішли друзям запрошення оформити картку та отримай 400 гривень: все про умови акції «Запроси друзів» від Ідея Банку Сьогодні 09:27

Надішли друзям запрошення оформити картку та отримай 400 гривень: все про умови акції «Запроси друзів» від Ідея Банку

Ідея Банк пропонує клієнтам скористатися цікавою пропозицією — запросити своїх друзів та рідних оформити цифрову О. Картку в додатку банку. Кожне нове оформлення картки за спеціальним запрошенням винагороджується грошовим бонусом.

Від 1 серпня Ідея Банк запустив акцію (реферальну програму) «Запроси друзів». Ця пропозиція спрямована на запрошення клієнтами банку своїх друзів та знайомих оформити в додатку банку цифрову О. Картку з кредитним лімітом. Кожне виконання умов винагороджується грошовим бонусом, який отримує і актуальний клієнт, який надіслав запрошення, і новий клієнт, що після отримання запрошення перейшов за посиланням та оформив кредитну картку банку.

Детальні умови акції «Запроси друзів»

Крок 1. Клієнт ділиться своїм персональним реферальним посиланням із застосунку O.Bank.

Крок 2. Новий користувач переходить за посиланням, реєструється в O. Bank та оформлює цифрову О.Картку.

Крок 3. Протягом 30 днів з моменту оформлення картки новий клієнт, що оформив картку, здійснює хоча б одну покупку на суму від 500 грн.

Крок 4. Після виконання умов винагороду отримують обидва учасники — і той, хто запросив, і той, кого запросили.

Розмір винагороди за виконання умов акції — 200 грн, якщо оформлено картку з нульовим кредитним лімітом, та 400 грн — якщо оформлено картку зі встановленим банком кредитним лімітом.

«Важливо, що сумарна винагорода на одного учасника становить до 50 тисяч гривень на місяць. Також „фішкою“ участі у реферальній програмі Ідея Банку є можливість надіслати запрошення друзям навіть під час реєстрації в додатку O. Bank», — розповів директор департаменту цифрового банкінгу Ідея Банку Віталій Могильов.

Оформивши О. Картку в мобільному O. Bank до кінця грудня 2026 місяця клієнти автоматично отримують бонус від спільної акції Ідея Банк та SWEET. TV

«Вмикай Sweet з Ідеєю»

«Ідея Банк спільно з сервісом SWEET. TV з кінця липня 2026 року запустив акцію „ Вмикай Sweet з Ідеєю “, яка діє до кінця грудня 2026 року. Для участі в цій акції потрібно додатково пройти окрему реєстрацію на промо-лендингу, а після виконання умов акції отримати промокод, який буде використаний для доступу до пакета S + Originals сервісу SWEET. TV на термін до 12 місяців. Один клієнт може отримати лише один промокод за весь період акції. Після активації промокоду в сервісі SWEET. TV потрібно прив’язати банківську картку — під час верифікації спишеться і одразу повернеться 1 грн», — розповів директор департаменту цифрового банкінгу Ідея Банку Віталій Могильов.

У цій акції можуть брати участь клієнти, які під час її періоду акції оформили О. Картку, готівковий кредит, POS-кредит або депозит в Ідея Банку, а також ті клієнти, що зробили видаткову транзакцію на суму від 500 грн будь-якою кредитною карткою банку.

Нагадаємо, цього року Ідея Банк випустив нову кредитну О. Картку з максимальним кредитним лімітом до 500 000 грн . Пільговий період розрахунку за кредитом по картці становить 92 дні. Оформити О. Картку можна у додатку О. Bank, а також у будь-якому відділенні Ідея Банку.

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