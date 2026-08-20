27-й блекаут на ЗАЕС: станція працює на дизель-генераторах

Тимчасово окупована Запорізька АЕС в 15-й раз за цей рік втратила зовнішнє електроживлення: автоматично ввімкнулися резервні дизель-генератори, які забезпечують роботу критично важливих систем безпеки.
Як наголошував керівник Енергоатома Павло Ковтонюк, регулярні блекаути на ЗАЕС зношують обладнання та підвищують ризики для безпеки.
«Часте вмикання дизель-генераторів призводить до швидшої деградації обладнання. Черговий блекаут вкотре підтверджує: ситуація на Запорізькій АЕС залишається крихкою. Ризики для ядерної та радіаційної безпеки під впливом некомпетентних російських „управлінців“ посилюються» — йдеться в повідомленні.
Єдиною гарантією безпечної роботи станції залишається деокупація ЗАЕС та повернення під повний контроль України й єдиного легітимного оператора — АТ «НАЕК «Енергоатом».