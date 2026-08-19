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Кабмін розподілив 35 млрд гривень на реалізацію планів стійкості до зими

Енергетика
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Кабмін розподілив 35 млрд гривень на реалізацію планів стійкості до зими
Кабмін розподілив 35 млрд гривень на реалізацію планів стійкості до зими
Кабінет міністрів розподілив 35 мільярдів гривень на реалізацію планів стійкості.
Про це Премʼєр-міністр Сергій Корецький повідомив у Телеграмі.
За підсумками проведеного аудиту визначені конкретні заходи, які потребують невідкладного фінансування, зазначив Корецький.

Пріоритет

Захист енергетичних обʼєктів і критичної інфраструктури, розгортання резервних джерел теплопостачання, підкреслив Прем’єр-міністр.
За його словами, роботи з захисту об’єктів уже тривають. Із квітня на їх реалізацію було спрямовано 27,6 млрд грн із резервного фонду державного бюджету.
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«Маємо максимально використати кожен день, що залишився до початку опалювального сезону, щоб забезпечити виконання затверджених планів та повну готовність громад до зими», — заявив Корецький.
Раніше йшлося, що Україна готується до ще однієї надзвичайно складної зими, яка може стати найсерйознішим випробуванням з початку повномасштабного вторгнення росії.
Протягом останніх тижнів російські війська збільшили кількість ракетних ударів по українських містах, ймовірно, намагаючись скористатися браком у Києва засобів перехоплення балістичних ракет.
Ірина Терех, генеральний директор компанії Fire Point, заявила, що Києву необхідно реалістично оцінювати загрозу, з якою він зіткнеться в найближчі місяці, з огляду на гостру нестачу систем протиповітряної оборони в країні.
Також регіони мають посилити резервне електроживлення перед опалювальним сезоном. В Україні триває підготовка до осінньо-зимового періоду 2026/27. Станом на 1 серпня вже підготовлено майже 60% житлових будинків, понад 62% об’єктів соціальної сфери та понад 60% котелень.
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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