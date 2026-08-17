Чого очікувати від цін на АЗС восени Сьогодні 21:00 — Енергетика

Чого очікувати від цін на АЗС восени

Поки немає передумов ні для різкого здешевлення, ні для подорожчання пального на українських АЗС. Водночас ситуація на світовому ринку може змінитися вже наприкінці серпня.

Про це в коментарі РБК-Україна розповів засновник та генеральний директор групи компаній Prime Group Дмитро Льоушкін.

Ціни на АЗС поки завмерли

За словами Льоушкіна, зараз на українському паливному ринку немає факторів, які б штовхали ціни суттєво вгору або вниз.

«Будуть стояти на місці. Нічого зараз такого надзвичайного не відбувається ні в ту, ні в іншу сторону», — сказав експерт.

Він зазначив, що постачання пального через західний кордон є нормальним, завдяки чому ситуація на ринку балансується.

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При цьому можливі незначні коливання цін. За словами експерта, окремі мережі можуть коригувати свою маркетингову політику, однак загалом це не має суттєво змінити ситуацію.

«Можна казати, що все буде стояти поки що на місці», — зазначив Льоушкін.

На його думку, ринок очікуватиме на більш значущі події, які можуть змінити ситуацію. Серед них експерт назвав розвиток ситуації навколо Ірану та можливі санкції проти росії.

Чи буде бензин по 77 гривень у вересні

В мережі з’являлися прогнози, що у вересні бензин може подешевшати до 77 грн/л, а дизель — до 83 грн/л. Однак Льоушкін вважає, що говорити про такий сценарій наразі зарано.

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«Тому що немає передумов до цього. Але в принципі, такий прогноз вірогідний», — сказав він.

Водночас експерт звернув увагу на ще один фактор, який може вплинути на ціни в Європі та, відповідно, на український ринок.

Вересень, за словами Льоушкіна, традиційно є проблемним періодом для американського нафтового ринку через урагани.

Стихійні явища можуть призвести до зупинки частини видобування та переробки нафти у США. Водночас Сполучені Штати є потужним гравцем для європейського ринку.

«Без штатівського ресурсу ціна у Європі ще більше підскочить», — пояснив експерт.

Він додав, що урагани в США зазвичай припадають на кінець серпня та початок вересня, хоча іноді можуть тривати й до жовтня.

Таким чином, прогноз на здешевлення пального у вересні залежатиме не лише від ситуації в Україні, а й від розвитку подій на світовому нафтовому ринку.

Чи варто зараз запасатися пальним

Купувати пальне про запас «прямо зараз» експерт не закликає. За його словами, в Україні наразі все добре з постачанням і пального достатньо.

«Зараз з постачанням в Україні все добре. Пальне є», — зазначив він.

Водночас чітких передумов ані для подорожчання, ані для здешевлення зараз немає.

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