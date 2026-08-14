Заміна лічильника електроенергії (хто за це платить) Сьогодні 14:03 — Особисті фінанси

Заміна лічильника електроенергії (хто за це платить)

Якщо лічильник електроенергії викрали або він перестав працювати як належить, споживачу необхідно звернутися у центр обслуговування клієнтів компанії.

Про це нагадує Прикарпаття-обленерго

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Як діяти

Фахівець видасть бланк заяви (з переліком причин звернення споживача). В цій заяві необхідно вибрати із переліку причин проблему, зазначити дату та підписати.

Якщо пошкодження сталось з вини власника лічильника, всі витрати покладаються на власника засобів обліку.

Якщо з вини постачальника електроенергії, то за все заплатить постачальник.

За період, коли лічильник не працював або некоректно обліковував спожиту електричну енергію, споживач платитиме по середньому добовому споживанню.

Хто має право проводити роботи із заміни лічильника у помешканні споживача

Такі роботи може проводити лише представник обленерго або підрядної організації, яка уклала договір із обленерго на такий вид діяльності.

Чи може мешканець відмовитись від заміни лічильника електроенергії

Споживач електроенергії зобов’язаний своєчасно з дотриманням встановлених міжповірочних інтервалів подавати лічильники на періодичну повірку.

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Заміна лічильника не є забаганкою, вона проводиться або тоді, коли закінчився міжповірочний інтервал лічильника, або якщо він несправний.

Демонтаж та заміну проводить представник компанії у присутності споживача або вповноваженої особи, і споживач зобов’язаний не перешкоджати йому в цьому.

Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль. Як він написав, що вже восени проведуть «зелені» аукціони підтримки за оновленою процедурою. Раніше Кабінет Міністрів оновив правила проведення аукціонів з розподілу квоти підтримки.Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль. Як він написав, що вже восени проведуть «зелені» аукціони підтримки за оновленою процедурою.

Також раніше Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердила новий комплекс правил для приєднання до електричних мереж, роботи установок зберігання енергії та комерційного обліку електроенергії.

Ухвалений пакет змін комплексно оновлює правила приєднання до електричних мереж — від технічних вимог і комерційного обліку до визначення плати за приєднання.

Для споживачів і бізнесу це означає більш прозорі, зрозумілі та сучасні правила взаємодії з операторами систем.

Для ринку — ефективніше використання мережевої інфраструктури, кращі умови для розвитку нової генерації й установок зберігання енергії, а також додаткові можливості для залучення інвестицій і посилення енергетичної стійкості України.

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