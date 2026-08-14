Заміна лічильника електроенергії (хто за це платить)

Раніше Кабінет Міністрів оновив правила проведення аукціонів з розподілу квоти підтримки.Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль. Як він написав, що вже восени проведуть «зелені» аукціони підтримки за оновленою процедурою.
Також раніше Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердила новий комплекс правил для приєднання до електричних мереж, роботи установок зберігання енергії та комерційного обліку електроенергії.
Ухвалений пакет змін комплексно оновлює правила приєднання до електричних мереж — від технічних вимог і комерційного обліку до визначення плати за приєднання.
Для споживачів і бізнесу це означає більш прозорі, зрозумілі та сучасні правила взаємодії з операторами систем.
Для ринку — ефективніше використання мережевої інфраструктури, кращі умови для розвитку нової генерації й установок зберігання енергії, а також додаткові можливості для залучення інвестицій і посилення енергетичної стійкості України.