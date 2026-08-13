Уряд спростив правила для інвесторів у «зелену» енергетику — які нововведення
Кабінет Міністрів оновив правила проведення аукціонів з розподілу квоти підтримки.
Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль.
Як він написав, що вже восени проведуть «зелені» аукціони підтримки за оновленою процедурою.
Які нововведення
Спрощено участь інвесторів в аукціонах. Запроваджують новий інструмент гарантування реалізації проєктів:
- учасники зможуть обрати альтернативу банківській гарантії — надати фінансове забезпечення безпосередньо Гарантованому покупцю.
Це робить механізм більш гнучким та доступним для бізнесу.
Зменшується фінансове навантаження на інвесторів шляхом зниження розміру банківських гарантій.
- Тепер бізнесу не потрібно «вилучати» значні кошти для участі в аукціонах. Ці ресурси компанії зможуть спрямовувати безпосередньо на будівництво нової генерації.
Збільшуються строки підтвердження приєднання об’єктів до електричних мереж. Оновлюючи правила, створюють умови, за яких інвестувати у будівництво об’єктів відновлюваної енергетики в Україні буде простіше та вигідніше.
Що це дає
Чим більше інвестицій залучать у нову генерацію, тим більше власної електроенергії вироблятиме Україна.
Це дозволить посилити енергетичну стійкість держави, зміцнити енергетичну безпеку в умовах постійних російських атак на енергетичну інфраструктуру.
Раніше ми писали , яка частка «зеленої» енергетики у генерації. У 2025 році відновлювальні джерела енергії забезпечили 11% загального виробництва електроенергії в Україні.
Структура виробництва електроенергії з ВДЕ
- Найбільшу питому вагу традиційно займають сонячні електростанції — 78%.
- Частка вітроелектростанцій становить 12%,
- об’єктів, що виробляють електроенергію з біогазу та біомаси, — 8%, малих гідроелектростанцій — 2%.
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