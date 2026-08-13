Уряд спростив правила для інвесторів у «зелену» енергетику — які нововведення Сьогодні 13:02 — Енергетика

Уряд спростив правила для інвесторів у «зелену» енергетику — які нововведення

Кабінет Міністрів оновив правила проведення аукціонів з розподілу квоти підтримки.

Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль.

Як він написав, що вже восени проведуть «зелені» аукціони підтримки за оновленою процедурою.

Які нововведення

Спрощено участь інвесторів в аукціонах. Запроваджують новий інструмент гарантування реалізації проєктів:

учасники зможуть обрати альтернативу банківській гарантії — надати фінансове забезпечення безпосередньо Гарантованому покупцю.

Це робить механізм більш гнучким та доступним для бізнесу.

Зменшується фінансове навантаження на інвесторів шляхом зниження розміру банківських гарантій.

Тепер бізнесу не потрібно «вилучати» значні кошти для участі в аукціонах. Ці ресурси компанії зможуть спрямовувати безпосередньо на будівництво нової генерації.

Збільшуються строки підтвердження приєднання об’єктів до електричних мереж. Оновлюючи правила, створюють умови, за яких інвестувати у будівництво об’єктів відновлюваної енергетики в Україні буде простіше та вигідніше.

Що це дає

Чим більше інвестицій залучать у нову генерацію, тим більше власної електроенергії вироблятиме Україна.

Це дозволить посилити енергетичну стійкість держави, зміцнити енергетичну безпеку в умовах постійних російських атак на енергетичну інфраструктуру.

У 2025 році відновлювальні джерела енергії забезпечили 11% загального виробництва електроенергії в Україні. Раніше ми писали , яка частка «зеленої» енергетики у генерації.2025 році відновлювальні джерела енергії забезпечили 11% загального виробництва електроенергії в Україні.

Структура виробництва електроенергії з ВДЕ

Найбільшу питому вагу традиційно займають сонячні електростанції — 78%.

Частка вітроелектростанцій становить 12%,

об’єктів, що виробляють електроенергію з біогазу та біомаси, — 8%, малих гідроелектростанцій — 2%.

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