0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Уряд спростив правила для інвесторів у «зелену» енергетику — які нововведення

Енергетика
135
Уряд спростив правила для інвесторів у «зелену» енергетику — які нововведення
Уряд спростив правила для інвесторів у «зелену» енергетику — які нововведення
Кабінет Міністрів оновив правила проведення аукціонів з розподілу квоти підтримки.
Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль.
Як він написав, що вже восени проведуть «зелені» аукціони підтримки за оновленою процедурою.

Які нововведення

Спрощено участь інвесторів в аукціонах. Запроваджують новий інструмент гарантування реалізації проєктів:
  • учасники зможуть обрати альтернативу банківській гарантії — надати фінансове забезпечення безпосередньо Гарантованому покупцю.
Це робить механізм більш гнучким та доступним для бізнесу.
Зменшується фінансове навантаження на інвесторів шляхом зниження розміру банківських гарантій.
  • Тепер бізнесу не потрібно «вилучати» значні кошти для участі в аукціонах. Ці ресурси компанії зможуть спрямовувати безпосередньо на будівництво нової генерації.
Збільшуються строки підтвердження приєднання об’єктів до електричних мереж. Оновлюючи правила, створюють умови, за яких інвестувати у будівництво об’єктів відновлюваної енергетики в Україні буде простіше та вигідніше.

Що це дає

Чим більше інвестицій залучать у нову генерацію, тим більше власної електроенергії вироблятиме Україна.
Це дозволить посилити енергетичну стійкість держави, зміцнити енергетичну безпеку в умовах постійних російських атак на енергетичну інфраструктуру.
Раніше ми писали , яка частка «зеленої» енергетики у генерації. У 2025 році відновлювальні джерела енергії забезпечили 11% загального виробництва електроенергії в Україні.

Структура виробництва електроенергії з ВДЕ

  • Найбільшу питому вагу традиційно займають сонячні електростанції — 78%.
  • Частка вітроелектростанцій становить 12%,
  • об’єктів, що виробляють електроенергію з біогазу та біомаси, — 8%, малих гідроелектростанцій — 2%.
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Зелена енергетикаЕнергетика
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems