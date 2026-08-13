Як пережити новий стрибок цін на пальне: прогноз для автомобілістів Сьогодні 09:50 — Енергетика

Прогноз цін на пальне восени

Ситуація на ринку пального України влітку 2026 року залишається досить напруженою. Наприклад, за період від 20 липня до 8 серпня середні роздрібні ціни зросли на 4,5−5 гривень за літр бензину та на понад 13 гривень за літр дизелю. Також більше, ніж на 3 гривні став дорожчим автогаз.

Чому так сталося? Які внутрішні та зовнішні чинники спонукали до такого стрімкого зростання пального? Які тренди цього ринку можна визначити та на що чекати уже восени?

Глобальні та регіональні причини та їх вирішення

Те що світ штормить після початку бойових дій на Близькому Сході та були загрози блокування Ормузької та Баб-ель-Мандебської проток, звісно не змогло не вплинути на формування напруженої ситуації на ринку пального. Ці фактори й призвели до зростання цін на нафту, як зрозумілий наслідок — збільшення вартості нафтопродуктів.

Але є й свої регіональні та українські причини: по-перше, це рекордне обміління Дунаю, яке знизило навантаження барж з пальним на 30−50%. Судна просто не можуть дістатися наших великих портів на Одещині. Проте й це не все у сенсі логістики. Через сильну спеку, яка вирувала не лише в Україні, але у Європі, польська залізниця обмежила рух. Адже деформуються колії, тому і вводяться обмеження на швидкість та вагу потягів. Також поляки кажуть про масові аварійні збої у роботі в енергомережі. «Укрзалізниця» намагається розв’язувати ці питання з польськими колегами. Так, було оперативно погоджено графіки пропуску цистерн на стиках Ягодин-Дорогуськ і Мостиська 2 -Медика (у «вікна», коли температура є найнижчою).

Низка факторів вплинули на те, що ціни на пальне суттєво зросли

Щодо польського напрямку: також імпортери погодили через затори перекидати частину бензину та дизпального на автобензовози. Хоча це і частково рятує ситуацію, але здебільшого не розв’язує проблеми. Щоб розв’язати ці питання сьогодні Україна розглядає альтернативні шляхи доставлення та закупівлі пального. У першу чергу йдеться про Румунію та Словаччину. Причому перша з них повинна стати ключовою у логістиці нафтопродуктів.

Професор Києво-Могилянської школи врядування імені Андрія Мелешевича, доктор наук з державного управління, кандидат технічних наук, відомий експерт ринку нафтопродуктів Геннадій Рябцев зазначає, що порівнюючи вартість доставки пального румунським та польським шляхами, перший однозначно виграє за рахунок гнучкості та швидкості окупності.

Так, за його словами, нафтопродукти у Чорноморському регіоні на 10−20 доларів дешевші, ніж у портах Балтики та на польських підприємствах-виробниках, вже не кажучи про німецькі.

Слід сказати про чималу потужність та сучасність румунських НПЗ у Плоєшті та Неводарі. Коли криза на ринку пального та нафти у світі остаточно вщухне, можна буде розмовляти з Румунією про постачання нафтопродуктів з цих та інших великих НПЗ. Проте зараз казати про це ще дуже зарано: ця країна ввела жорсткі обмеження на експорт нафтопродуктів, у державі існує ризик перебоїв з пальним, а зростання цін на дизель є одним із найвищих у Європі.

Крім того, у разі відновлення повноцінної навігації на Дунаї річкові баржі можуть стати одним із найдешевших каналів доставлення пального в Україну.

Як зазначає Сергій Рябцев, маршрут із Констанци — найбільшого морського порту Румунії — до південних і центральних областей України є логістично коротшим, ніж постачання через Польщу, наприклад із Німеччини. Однак цей напрям має власні обмеження: залізничні перевезення стримуються низькою пропускною здатністю стиків із Румунією через різницю стандартів залізничної колії. Тому основне навантаження поки що змушений брати на себе автомобільний транспорт.

Щодо Словаччини — ця країна пропонує нам надійне логістичне плече. Воно буде в обхід Польщі. Так, «Укрзалізниця» веде перемовини про значне збільшення пропускної спроможності словацьких стиків. Також керівники нашої держави запропонували Словаччині використовувати нафтопровід Одеса-Броди для постачання нафти на словацькі та угорські НПЗ в обхід пошкоджених ділянок. Це повинно надати стабільні обсяги сировини для її перероблювання у бензин та дизель для України.

Звісно, що і румунський і словацький шляхи спроможні здешевлювати логістику та у кінцевому результаті й ціни на бензин та дизпальне. Так, їхнє повноцінне залучення в обхід Польщі та обмілілого Дунаю може знизити логістичну частину у кожному літрі пального на 1,5−3 гривні.

Поведінка цін та чи є вони адекватно високими

Провідні українські енергетичні експерти впевнені, що жодної кризи на українському ринку пального немає, попри тимчасові логістичні проблеми. Водночас як видно з порівняльної таблиці, ціни бензин та дизпальне майже за півтора місяця досить відчутно стрибнули вгору. Найбільше здорожчало дизельне пальне — на 16,6 гривні за літр та бензин А-92 — на 9,15 гривні за літр. Найменше зріс у ціні преміальний бензин.

Табл. 1 Порівняння середніх цін на АЗС (грн/літр) за датами

Вид пального 1 липня 20 липня 8 серпня Загальна зміна (1 лип. – 8 серп.) Бензин А-95 Преміум 78,73 80,73 84,28 +5,55 грн Бензин А-95 74,6 76,57 81,07 +6,47 грн Бензин А-92 68,8 71,46 77,95 +9,15 грн Дизельне пальне (ДП) 76,1 78,8 92,7 +16,60 грн Автогаз (LPG) 40,61 40,02 43,63 +3,02 грн

Геннадій Рябцев наголошує на тому, що поточна вартість пального є просто аномально високою. За оцінками експерта, ціни мають вигляд таким чином, начебто світова нафта коштує 130−135 доларів за барель, а насправді ж котирування у світі є суттєво нижчими — до 85 доларів за барель.

Експерт також вкотре закликає уряд примусити операторів ринку показати чітку калькуляцію — тобто скільки в літрі пального становить закупівля, скільки — ускладнена логістика, і нарешті — якою є сама маржа трейдерів.

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Аналітик консалтингової компанії «Нафторинок» Олександр Сіренко інакше дивиться на ситуацію на ринку пального. Так, він вважає, що на вартість крім інших чинників діє фактор підвищення тарифів «Укрзалізниці» від 1 серпня, що й автоматично збільшило витрати на доставлення пального в Україну.

Також, за інформацією «Нафторинку», від червня інтенсивність ворожих атак на українські АЗС зросла. Створення так званих контейнерних станцій та захист АЗС обходиться для кожної у 2 млн гривень. Це додаткові витрати, які в підсумку закладаються у собівартість пального та відображаються на ціні кожного літра для кінцевого споживача.

Перспективи та прогнози до кінця серпня та на вересень

Перспективи ринку на ці місяці визначаються як стабільні. Поза тим, експерти не бачать передумов для подальшого збільшення цін, навпаки вимальовуватиметься чіткий тренд на зниження. Таким чином, те про що казали у липні — збільшення вартості бензину до 100 гривень за літр — точно не буде.

Які передумови? По-перше, ринок насититься дешевою сировиною. Європейські та світові котирування на нафту та пальне вже й так пішли вниз. Як вважає відомий експерт ринку Сергій Куюн, після 15 серпня в Україну почнуть надходити великі обсяги пального вже за нижчими цінами.

Та це одразу не позначиться на цінниках наших АЗС, тому що мережі закупили раніше партії пального за завищеними цінами та продаватимуть його, поки воно не скінчиться. До того ж пан Куюн вважає, що пік споживання бензину та дизпального вже минув — адже пройдено час жнив аграріїв.

Експерти вважають, що суттєво зростання цін на пальне восени не буде

Додатковий ефект має забезпечити логістична перебудова ринку. Нові маршрути постачання з Румунії та Словаччини дозволять диверсифікувати імпортні потоки, що у перспективі може позитивно вплинути на формування цін на пальне.

За прогнозами провідних консалтингових компаній, у вересні 2026 року бензини А-95 коштуватимуть 77−80 гривень за літр (зараз 81 гривень за літр), дизельне пальне — 83−85 гривень за літр (зараз 92,7 гривні за літр), автогаз — 41−42 гривні за літр (зараз 43,6 гривні за літр).

Як видно з Табл. 2, на державних та лоукост заправках ціни на бензин А-95 будуть не вище за 77 гривень за літр, а дизельне пальне — не вище за 82 гривень за літр. Різниця між цим сегментом та преміумом складе близько 5 гривень за літр.

Табл. 2 Прогнози щодо падіння цін на пальне в Україні за типами мереж АЗС (гривень за літр)

Мережа АЗС Бензин А-95 (прогноз) Дизельне пальне (прогноз) Автогаз LPG (прогноз) SOCAR / WOG / OKKO (Преміум) 80,00 грн 86,00 грн 42,50 грн KLO / UPG (Мідл-сегмент) 78,50 грн 83,50 грн 41,50 грн Укрнафта / БРСМ (Лоукост) 76,50 грн 81,50 грн 40,50 грн

Аналітики зазначають, що у вересні розпочнеться збір пізніх зернових та осіння посівна кампанія, які теж потребуватимуть великої кількості пального. Проте хвилюватися з цього приводу не варто, адже великі оператори ринку нафтопродуктів уже мають довгострокові європейські контракти на постачання.

Вони також радять, якщо, приміром, фізособам чи бізнесу треба придбати велику кількість пального, то слід зачекати саме вересня (принаймні, його першу-другу декади), коли ціни на АЗС суттєво знизяться.

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