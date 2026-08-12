Експерт прогнозує новий стрибок цін на пальне Сьогодні 08:27 — Енергетика

Експерт прогнозує новий стрибок цін на пальне

Ціна дизельного пального в Україні може наблизитися до 100 гривень за літр, якщо удари по російських нафтопереробних заводах продовжаться.

Про це УНІАН розповів засновник групи компаній Prime, паливний експерт Дмитро Льоушкін.

«Припускаю, що цінова криза в 100 гривень, яку всі боялися, з продовженням ударів по російських НПЗ може повернутися і прийти до нас. Це випливає з котирування, яке ми зараз бачимо. В п’ятницю (7 серпня, — УНІАН) за тонну газойлю було 1150 доларів, а зараз вже 1254 доларів. Це 104 долари на тонні. На секундочку, це грубо 5 гривень на літрі», — сказав експерт.

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Він пояснив подорожчання тим, що після атак на російські НПЗ Росія змушена збільшувати закупівлі готового пального за кордоном. При цьому вона виходить на ті ж самі ринки, де закуповує ресурс Україна.

«Якщо ми будемо далі активно бити по російській нафтопереробці, як ми почали це активно робити останніми днями, по 2−3 НПЗ на день, відповідно, Росія буде більше купувати у Європи пальне, там же, де ми його купуємо. Відповідно, там його буде менше, а ціна буде зростати», — зазначив Льоушкін.

За його словами, Україна переважно купує пальне в південному напрямку. Зокрема в Румунії, Греції, Болгарії та Туреччині. Саме за цей ресурс рф зараз активно конкурує з українськими імпортерами.

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«росія сюди лізе зі своїми грошима, зі своїми обсягами. Вони викуповують усе як пилососи. У них грошей просто більше. Вони ціну більшу платять. Їм держава паливний демпфер (державний інструмент стабілізації внутрішніх цін на пальне, — ред.) дає, доплачує. Тобто ми, чисто як в економіці, за закупівлею пального програємо росіянам, на жаль», — сказав Льоушкін.

При цьому швидко переорієнтуватися на інші ринки Україна не зможе. За словами експерта, закупівля пального з віддаленіших регіонів означатиме додаткові витрати на логістику та час.

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