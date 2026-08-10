Україна пройшла серпневу спеку без відключень світла — Шмигаль Сьогодні 18:28 — Енергетика

Енергосистема України, за попередніми прогнозами, пройшла період рекордної серпневої спеки без застосування графіків відключення електроенергії.

Про це повідомив перший віцепрем’єр-міністр України — міністр енергетики Денис Шмигаль.

«Ми вчасно скоригували графіки літніх ремонтів на електростанціях, зокрема на енергоблоках АЕС, максимально залучили наявні потужності розподіленої газової генерації та збільшили обсяг імпорту електроенергії. Усе це дозволило уникнути дефіциту потужності в системі України», — підкреслив очільник Міненерго.

Як Україна пройшла період спеки

Шмигаль подякував енергетикам, які в екстремальних погодних і безпекових умовах продовжували ремонтувати та відновлювати об’єкти, підключати нові потужності й будувати захист.

Крім того, він висловив вдячність усім українцям, які відповідально поставилися до закликів Міненерго економити електроенергію та змінили режим енергоспоживання.

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що незабезпечена потреба енергетичної галузі напередодні зими становить близько 650 млн євро.

За словами президента України Володимира Зеленського, у прем’єр-міністра повинен бути чіткий перелік того, що необхідно країні на цю зиму, а також хто конкретно на напрямку зовнішньої політики повинен дати Україні той чи інший результат.

Також ми розповідали, що Кабінет Міністрів ухвалив рішення , яке має вдосконалити розподіл доступної електричної потужності та підвищити стійкість роботи енергосистеми в умовах надзвичайних ситуацій. Зміни передбачають окреме формування переліків критично важливих об’єктів для зимового та літнього періодів.

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